Sok filmes műfaj keveredik egymással, így hozva létre egy olyan egységet, ami már-már önálló filmnemként is megállja a helyét. Persze az is gyakori, hogy egyes csoportokban vélünk felfedezni elég merész és konzekvens különbségeket. Így például a krimikből is többféle van: gondolj csak a Columbo és a Poirot sorozatokra. Az egyikben mi nézők tudjuk, hogy ki a tettes, és a nyomozó munkáját követhetjük végig, a másikban mi is egy igazi rejtéllyel találjuk szembe magunkat. Én imádom az amerikai hadnagy történeteit, de bevallom, jobban szeretek a bűntények felderítésén magam is agyalni. Sőt, a legjobb, ha együtt izgulhatok a szereplőkkel, amibe némi félelem, netán misztikum is vegyül. Épp ezért imádom a thriller-krimiket, melyek az ismeretlentől való félelmünkkel játszanak, miközben gondolkodásra késztetnek.

A bárányok hallgatnak, A hetedik, a Kutyaszorítóban, a Cin City, az Élősködők, a Fargo, A tetovált lány, a Titokzatos folyó... és még sorolhatnám a jobbnál jobb, thriller-krimiket, egyszerűen képtelenség betelni velük. Ilyen filmeket gyűjtöttem össze, melyeket igyekszem spoiler mentesen bemutatni, hogy kedvet kapj hozzájuk, és élvezettel nézd végig őket.

4 film, hogy ne csak a szemedet, de az agyadat is használd, miközben kiráz a hideg!

Szédülés (1958)

A rettegés nagymestere, Alfred Hitchcock nevéhez fűződik ez a remekmű, melynek eredeti címe Vertigo. Bár bemutatásakor nem igazán sikerült elnyernie se a nézők, se a kritikusok tetszését, az azóta eltelt évtizedek alatt Hitchcock egyik legjelentősebb alkotásává nőtte ki magát. Nyomozás, hűtlenség, öngyilkosság vagy épp gyilkosság, szerelem, vágy, tériszony és rögeszme... ezek mind csodásan vannak megjelenítve a Szédülésben. Aki izgalomra, csavarra és totális döbbenetre vágyik, annak nem szabad kihagynia!

Pokoli lecke (1996)

Aki bírja a durvább történeteket, annak szívből ajánlom ezt a filmet, ami lényegében egyszerre mutatja be a börtön borzalmas világát, az onnan kikerülő fiatalok lehetséges életútját, továbbá a bűn és bűnhődés témakörét is kóstolgatja. Ám az, ahogy a történet mindenki előtt felszínre kerül a bíróságon, az valami döbbenetes. Kemény darab, de lenyűgöző.

A góré (2017)

Eredeti címén a Shot Caller egy meglehetősen új film, ami lehetett volna egy egyszerű börtönfilm, de szerencsére mind a forgatókönyvíró, mind a rendező, mind a főszereplő gondoskodott arról, hogy a legtöbb helyzet kiszámíthatatlan, izgalmas, hátborzongató és megdöbbentő legyen. Talán a krimihez közelebb áll, de aki vevő a földhözragadt félelmekre is, az imádni fogja.

Tőrbe ejtve (2019)

Ez a legújabb film az ajánlóban, de nem csupán emiatt képez kivételt. Krimi ugyan, és sok helyen thrillerként is hivatkoznak rá, de ez bizony vígjáték a javából. Haláleset, nyomozás, gyanús rokonok és dolgozók, mindez annyira abszurd és kiszámíthatatlan köntösbe rejtve, hogy az ember a végén hirtelen nem is tudja, mit látott. A magyar címe kissé furcsára sikeredett, de ez ne riasszon vissza, tégy vele egy próbát, nem fogod megbánni!