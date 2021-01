Bűnesetek azóta léteznek, mióta ember él a földön. Már a Biblia is tele volt gyilkosságokkal, de a történelem is bővelkedik olyan eseményekben, amelyben egyik ember kioltja a másik életét. Akadnak azonban olyan bűnügyek, amelyek hallatán még a mai magas ingerküszöb mellett is felhördülünk. Ilyen például a Fekete Dália esete.

Próbababának nézett holttest

Amerika egyik legemlékezetesebb bűnügyei közé tartozik a Fekete Dália, azaz Elizabeth Short meggyilkolása, amely immár 74 éve megoldatlan. A fiatal lány holttestét 1947. január 15-én találta meg egy gyermekét sétáltató nő Los Angelesben, egy üres telken. A test annyira szürreális képet nyújtott, hogy eleinte nem is gondolta az édesanya, hogy egy holttestre bukkant, azt hitte, egy kidobott próbababát lát.

Nem is csoda, hiszen Elizabeth Shortot a derekánál kettévágták, így a vére kifolyt – minek következtében a test viasszerűvé vált -, a száját kétoldalt felhasították a füléig, több helyen megcsonkították.

Az üres telken a lecsupaszított, ám megmosdatott, félbevágott testet nem csupán lehajította a gyilkos, hanem gondosan elrendezte: a lány karjait a feje fölött, kissé behajlítva állította be, míg a lábait széttárta. Short csuklóján és bokáin kötözésnyomokat találtak, fejét és arcát pedig több ütés is érhette – ez utóbbiakat állapították meg később a halál okának.

A megrázó látvány még a rendőröket is sokkolta. Nem igazán álltak a helyzet magaslatán a vizsgálat kezdetekor, talán azért is lehet, hogy az újságírók a szenzációt hajhászva - saját nyomozásuk során - tönkretették az esetleges bűnjeleket vagy fontos információkat hallgattak el a rendőrök elől annak érdekében, hogy ők arathassák le a babérokat.

Ennek következtében (is) a Fekete Dália-gyilkosság a mai napig a kriminalisztikai rejtélyek közé tartozik. Habár hatalmas hírverés övezte az ügyet, eredetileg több mint száz embert gyanúsítottak, sőt hatvannál is többen bevallották, hogy ők ölték meg a lányt, a valódi tettes kilétére mégsem derült fény soha, pedig akadtak olyanok is, akikről később a saját gyermekük vagy unokájuk állította, hogy gyilkos.

A Fekete Dália

Elizabeth Short 1924. július 29-én született és a halálát követően számos – sokszor ellentmondásos – információ keringett róla. Az biztos, hogy a vőlegénye halálát követően utazott Los Angelesbe, ahol színésznői álmait igyekezett valóra váltani. Ahogy az már lenni szokott, a várt áttörésig pincérnőként dolgozott, némelyek szerint azonban ennél jóval kicsapongóbb életet élt. A sajtóban megjelentek szerint Elizabeth könnyűvérű nőcske volt, férfifaló, sőt prostituált, aktmodell, „pornós", más híresztelések szerint leszbikus, terhes vagy éppen frigid. Mindenkinek megvolt a maga véleménye a lányról a gyilkosságot követően, az igazság azonban valószínűleg valahol elsikkadt a sok legenda között.

Maga a Fekete Dália elnevezést szintén rejtély övezi. Egyesek szerint Elizabeth-et már a gyilkosságot megelőzően is így hívták bizonyos körökben - az akkoriban vetített Kék Dália film után. Mások azonban állították, hogy a misztikusan csengő nevet az újságírók találták ki, hogy minél hangzatosabb címeket adhassanak a cikkeiknek és ezáltal még rejtélyesebbnek állíthassák be a lányt – valamint az egész ügyet.



Ahogyan Short valódi jelleme vagy a Fekete Dália elnevezés eredete, úgy maga a gyilkosság is megoldatlan maradt. Az ügy tehát maga a nagybetűs rejtély, bárhonnét is nézi a szemlélő, egy olyan kérdőjel a kriminalisztika történetében, amelyet még a modern kor sem tudott pontra cserélni. A teljes és tökéletes igazságot csak a Fekete Dália tudhatja és az, aki megkínozta, meggyalázta és megölte a 22 éves lányt.