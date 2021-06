Bár elsőre egészen biztosan azt hiszed, a listában csak horrorok fognak helyet kapni, eláruljuk, hogy bizony volt, aki egy vígjáték közben lelte halálát.

A bolygó neve: Halál (1986)Az Alien filmek második része sokak szerint a legjobb a franchise történetében. Valóban, a film nem csupán félelmetes, de végtelenül nyomasztó is, főként, ha nem ez az egyetlen horror, amit egy este alatt megnéz az ember.

Egy indiai fiatal fiú barátaival épp horror-maratont tartott, már egy ideje ment A bolygó neve: Halál, amikor kiment a mosdóba. Ott azonban rosszul lett, sokkot kapott, és meghalt. M. Prabhakar az egész éjszakát ébren töltötte, a sokkhoz vélhetően ennek is köze volt. A fiú életét meg tudták volna menteni az orvosok, ha a barátai hamarabb észreveszik, túl hosszú ideig van a mosdóban, de a film túlzottan lekötötte a figyelmüket.

A hal neve: Wanda (1988)Ki hinné, hogy egy szövevényes, tolvajokról szóló vígjáték akár halált is okozhat? Nos, maximum a nevetésbe lehetne belehalni, gondolhatnánk, és nem járunk messze az igazságtól.

Egy dán férfi egy évvel a film bemutatója után ült le megnézni a már említett Jamie Lee Curtis filmet, ami annyira szórakoztatónak bizonyult számára, hogy belehalt. A szívrohamot kiváltó végzetes nevetés egy jelenetnek volt köszönhető: nevezetesen amikor Kevin Kline sült krumplit dugott Michael Palin orrába.

Passió (2004)Mel Gibson filmjének vetítésen többen rosszul lettek, és volt, aki egyszerűen távozott a moziból. Jézus utolsó 12 óráját ugyanis a rendező megrázó brutalitással mutatta be. Több olyan hír is elterjedt, melyben egy néző haláláról számoltak be, ezek közül mi egyet hoztunk.

Wichitában, Kansas államban egy 56 éves férfi lett rosszul, pontosabban Krisztus keresztre feszítése közben kapott szívrohamot. A nézőtéren volt egy ápoló, aki bár próbált segíteni a férfinak, de az a kórházba szállítás közben elhunyt.

Avatar (2009)James Cameron víziója milliókat szögezett a moziszékhez, ahogy ámulattal figyelték a vizuális effektektől hemzsegő fantasy történetet. Pandora lenyűgöző világában azonban nem csupán a Na'vik életét figyelhettük meg, izgalom is akadt bőven. Végül ez vezetett egy néző halálához.

Egy 42 éves tajvani férfi nagy várakozással váltott jegyet az Avatarra, de a vetítésen rosszul lett. A mozi személyzete átvitte egy szobába, ám ott a férfi elájult. A kórházban kiderült, agyvérzést kapott, amibe 11 nappal később belehalt. Az orvosok szerint már hosszú ideje magas vérnyomással kezelték, ami a túlzott izgatottsággal vegyítve eredményezte halálát.

Démonok között 2. (2016)A Démonok között franchies második filmjében is a híres démonűzők, Ed és Lorraine Warren egyik esetét ismerhetjük meg. Azt még a kemény horrort kedvelők is elismerik, hogy ez a film rettentően félelmetesre sikeredett, méghozzá annyira, hogy egy ember halálát okozta. A tragikus történet azonban itt még nem áll meg.

A 65 éves indiai Tamil Nadu a nézőtéren mellkasi fájdalmakra kezdett panaszkodni, annyira rosszul volt, hogy mentőt hívtak hozzá. Sajnos azonban a kórházba szállítás közben meghalt. A furcsa és megmagyarázhatatlan dolog pedig csak ezután történt. Az elhunytat át akarták szállítani egy másik kórházba, hogy ott további vizsgálatokat végezzenek rajta, kiderítve a halál pontos okát. Bár elindult vele az autó, sosem érkezett meg. A rendőrség nyomozni kezdett az ügyben, de se a holttest, se az autó vagy annak sofőrje nem került elő azóta sem.