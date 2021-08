...nevét hogyan kell kiejteni?

Mivel a neve olasz eredetű, ezért 'gudzsínó'-nak ejtendő. Az édesapja olasz származású, anyai ágon angolok és írek az ősei.

...két gyerekkort élt meg?

A szülei kétéves korában szakítottak, ettől kezdve alapvetően az édesanyja nevelte, akivel folyamatosan költözködtek, de közben sok időt töltött az édesapjánál és annak új családjánál is. „Anyámmal volt olyan, hogy indián sátorban, vagy a kocsinkban laktunk. Apámnál óriási ház várt úszómedencével, teniszpályával, és Európába jártunk nyaralni. Mintha két különböző gyerekkorom lett volna egyszerre."

...testét sebhely és tetoválás is alakította?

Négyéves korában egy veseműtéten kellett átesnie, ennek nyomát pedig máig viseli egy hosszú sebhely formájában a bal oldalától a hátáig. A tetoválását is a bal oldalra választotta: egy pillangót a bokája belső felére.

...sosem kapott jelesnél rosszabb osztályzatot?

A rengeteg költözködés miatt rengeteg iskolába is járt, de ez nem látszott meg a jegyein: színtiszta jeles tanuló maradt egészen az érettségiig. Ami után persze a legjobb tanulóként ő mondta a búcsúbeszédet az iskolájában.

...túl alacsony volt modellnek?

Mármint a kifutón szereplő modellnek, legalábbis az Elite ügynökségnél ezért nem alkalmazták a divatbemutatókon, ami erősen behatárolta a karrierje lehetőségeit a szakmában. Fotómodellként viszont már 15 évesen felfedezték, és itt nem jelentett gondot az sem, hogy „csak" 165 centiméter magas.

...egy kvízműsor sztárjától kapott ösztönzést a színészi karrierhez?

Ez a kvízműsor a Let's Make a Deal volt, a benne szereplő modell-színésznő pedig Carol Merrill, aki Carla Gugino nagynénje. Ő pedig arra bátorította az unokahugit és a saját lányát, Hillary Safire-t is, hogy a színészi szakmát kéne választaniuk, ami mindkettejüknek be is jött.

...egy Bon Jovi videoklippel lett igazán híres?

A kilencvenes években a nagy sztárok videoklipjei az akkoriban egyeduralkodó Music Televison révén (meg persze az internet hiányában) teljesen más szerepet töltöttek be, mint manapság, így aztán milliók lettek szerelmes az éjjel-nappal játszott Always révén a fiatal Carla Guginóba.

...25 éve egy rendező csaja, és szerinte jól van ez így?

1996 óta él párkapcsolatban Sebastián Gutiérrez venezuelai származású filmrendezővel, akivel azóta számos közös produkciót is készítettek (Az áruló csókja, Rajzás, Szex a lelke mindennek, Jett). Összeházasodni pedig egyáltalán nem akarnak: „Szeretünk egymás pasija és csaja lenni. Van valami szexi abban, hogy így csak az egymás iránti vágyunk köt össze minket" – mondta erről Gugino.

...50 körül sem fél ledobni a ruháit?

A 2019 óta futó Jett című sorozatban egy börtönből szabadult tolvajnőt alakít, aki nem csak rendkívül ügyes, de tökéletes idomokkal is rendelkezik, ezt pedig Gugino nem félt a maga teljességében meg is mutatni a kamerák előtt. De korábban sem volt szégyenlősnek mondható, a Sin Cityben és a Szex a lelke mindennek filmekben is láthatták őt a nézők pucéran.

...új filmjét épp most mutatják be a hazai mozik?

A Lőpor turmix című akciófilmben csupa kemény csaj akciózik, akik közül az egyik Carla Gugino egy könyvtárban dolgozó, halálos bérgyilkosnő szerepében. A filmet augusztus 19-től játsszák a hazai mozik.