A bal lábam (1989)

Az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb színésze, Daniel Day-Lewis ezzel a filmjével lett igazán nagy nemzetközi sztár, és nem mellesleg Oscar-díjas is. A címbeli bal láb az egyetlen testrész, melyet a történet főhőse mozgatni tud, és ennek az egyetlen testrésznek a segítségével bizonyítja be a környezetének, hogy ő nem egy gyengeelméjű roncs, hanem érző és alkotó értelmes lény.

Aaltra (2004)

Annak ellenére, hogy mozgásukban korlátozott karakterek a főszereplői, igazi road movie ez súlyosan fekete humorú belga film. A két, egymással gyűlölködő főszereplőjét verekedés közben úgy összenyomja egy traktor, hogy kerekesszékbe kényszerülnek, így együtt kénytelenek nekivágni, hogy felkeressék a traktor gyártóját némi jóvátétel reményében. Ami pedig útközben történik velük, az minden elképzelést felülmúl.

Szkafander és pillangó (2007)

Valós történetből, Jean-Dominique Bauby önéletrajzi regényéből született meg ez a film – mely regényt csupán az egyik szemhéját mozgatva írta meg a korábban az Elle magazin főszerkesztőjeként dolgozó, egy agyvérzés következtében szinte teljesen lebénuló szerző. A filmváltozat ráadásul úgy meséli ezt el, hogy végig csak a főhőse szemszögéből mutatja az eseményeket, miként az alábbi videóban az állapotára ráeszmélő, drámai pillanatokat is.

Életrevalók (2011)

Jó eséllyel minden idők leghíresebb és legnépszerűbb filmje a témában az Életrevalók. Francia alkotásként Amerikában is kasszát robbantott, és nálunk is óriási sikert aratott. Balesetben félig lebénult és életunt gazdag főszereplője hirtelen ötlettől indíttatval egy képzetlen bevándorlót vesz maga mellé ápolónak, aki aztán nemcsak felnő a feladathoz, de az élet olyan oldalát is meg tudja mutatni, amire a munkáltatója soha nem is gondolt volna. Mindezt sírva nevetős humorral, giccsmentes szívmelengetéssel.

A mindenség elmélete (2014)

Hogy egy folyamatosan romló állapotú, a mindennapok összes percében kihívásokkal küzdő, súlyos fogyatékkal élő emberi test milyen zseniális elmét és ragyogó személyiséget zárhat magába, arra a legjobb példa a XX. század egyik leghíresebb tudósa, Stephen Hawking. Az ő életében lehetünk útitársak ennek a filmnek a révén, méghozzá egy Oscar-díjas alakítás kíséretében.

Tiszta szívvel (2016)

Magyar film is került a listánkra, méghozzá nem akármilyen: kerekesszékes bérgyilkosokról szóló és igazán szerethető krimi-vígjáték-dráma-akciófilm kevercs, sokszor bravúros képi megoldásokkal. Till Attila rendezése játékosan, humorral és empátiával fordult a mozgássérült hősei felé, az pedig már csak a bónusz, hogy a főszerepeket olyanok alakították, akik a valóságban is példaképként szolgálhatnak: a sportoló Fenyvesi Zoltán és a színházrendező Fekete Ádám.

A metál csendje (2019)

Ha valakinek a zene az élete, akkor különösen kegyetlen csapás a sorstól, ha elkezdi elveszteni a hallását. Ebben a hat Oscar-díjra jelölt, különleges drámai alkotásban a főszereplő metálzenész élete szinte egyik pillanatról a másikra omlik össze, és ki kell találnia, innen hogyan tovább. Szerencsére akadnak segítői.