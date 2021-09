Irma Grese - „Auschwitz hiénája", aki féltékeny volt a szép női foglyokra

Irma Grese a leghírhedtebb náci háborús bűnösök egyike volt, aki állítólag olyan bűncselekményeket követett el, melyek még a náci honfitársai között is különösen kegyetlennek számítottak. Irma Grese-nek nem volt könnyű gyerekkora: édesanyja 13 éves korában öngyilkos lett, s ha ez nem lenne elég, iskolatársai sokat zaklatták, neki pedig nem volt bátorsága kiállni magáért. Mivel nem bírta a terrort, otthagyta az iskolát és egy farmon, majd egy boltban dolgozott, hogy pénzt keressen. Hitler teljesen megbabonázta, 19 évesen már őrként dolgozott a ravensbrücki női foglyok koncentrációs táborában. 20 éves korában áthelyezték Auschwitzbe: hűségének és elhivatottságának köszönhetően SS-felügyelői rangot kapott. A lányt ezáltal hivatalosan is felhatalmazták arra, hogy kiélje szadizmusát a foglyokon.

Irma Grese feltűnően szép volt és állítólag több nácival is viszonyt folytatott, köztük Mengelével is. Féltékeny volt a szép női foglyokra, így amikor arra került a sor, hogy kiket küld a gázkamrába, szándékosan őket választotta ki. Betegesen szerette a női foglyokat a mellkasukon ütlegelni és közben zsidó lányokat bízott meg azzal, hogy fedezzék őt, miközben társaikat bántalmazta. A kutyáját is többször a rabokra uszította, rendszeresen megkorbácsolta őket és addig rugdosta a szegecses csizmájával, amíg vér nem folyt. Ha pedig ez nem lenne elég, lámpabúrát készíttetett három halott fogoly bőréből. 1945 tavaszán a britek letartóztatták Grese-t és 45 társával együtt háborús bűnökkel vádolták meg. Bár a fiatal lány ártatlannak vallotta magát, a tanúvallomások alapján halálra ítélték. 22 éves volt, amikor felakasztották, ezzel ő lett a legfiatalabb nő, akit a 20. századi brit törvények alapján kivégeztek.

Maria Mandel – „Auschwitz szörnyetege", aki 500 ezer nőt és gyermeket küldött a halálba

Maria Mandel Auschwitz-Birkenauban a „Szörnyeteg" néven volt ismert. Több, mint fél millió nő és gyermek halálos ítéletét írta alá, s bár állítólag nagyon élvezte mások szenvedését látni, elmondása szerint legfőbb motivációja a pénz volt. A tárgyaláson azt állította, hogy nem tudta, mi zajlik valójában a német koncentrációs táborok kapui mögött, azonban érdekes módon az auschwitzi női tábor vezetőjeként pontosan tudta, mit kell tennie. A foglyokat azonnal megbüntette, ha a legkisebb hibát elkövették, előszeretettel ütötte-verte őket. Az újszülötteket sem kímélte: csecsemőket hagyott a laktanya előtt meghalni, de részvételével sok kisbabát vízbe fojtottak vagy élve elégettek. A foglyokat nemcsak a halálba küldte, hanem különböző emberkísérletekre is, melyeknek végül egy kiadós kínzás után ugyanúgy halál lett a vége. A foglyok egy részével azonban barátságos volt: a Szörnyeteg ugyanis imádta a zenét és megalkotta az Auschwitzi Női Zenekart, amelynek tagjai kivételes bánásmódban részesültek. 1945 augusztusában fogták el az amerikaiak. A lengyel legfelsőbb nemzeti bíróság az auschwitzi per során halálra ítélte. 1948-ban, 36 éves korában akasztották fel.

Dorothea Binz, aki a foglyok kínzása közben romantikázott

Dorothea Binz 19 éves volt, amikor őrnek jelentkezett Ravensbruckbe. Sok túlélő számolt be arról, hogy a fiatal lány még feletteseit is felülmúlta, ami a kegyetlenkedéseket illeti: verte, pofozta, rúgta és nehéz csizmájával halálra taposta a női foglyokat. Állítólag, amikor megjelent az Appellplatzon, síri csend lett. Egyik kezében korbácsot tartott, a másik kezében pedig vérszomjas német juhászának pórázát. Az volt a perverziója, hogy SS-tiszt barátjával sétálgatott és csókolózott, miközben azt figyelték, hogyan korbácsolják meg a zsidó nőket. Különös kegyetlenségei miatt gyorsan haladt felfelé a ranglétrán. 1945 májusában őt is elfogták és háborús bűnei miatt halálra ítélték. 1947-ben, 27 éves korában akasztották fel.