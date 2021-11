Az ősz egy olyan időszak, ahol a nyári élmények, ingerek és izgalmak helyébe az elcsendesülés és a megnyugvás költözik. Nincs is tökéletesebb program, mint a takaró alatt bekuckózva romantikus filmekben elmélyedni és kikapcsolódni.

Oly sok mindent társítunk az őszhöz. Lehulló falevelek sokaságát, színeiben a sárgák, vörösek, barnák jelennek meg lelki szemeink előtt. Megkívánjuk a forró mézes teát, a sütőtököt, a gesztenyét. Innánk egy finom mustot vagy egy forró kakaót. Míg a nap javában ragyogott az ablakon keresztül, addig most felkeléskor a narancs és arany színeiben pompázik. Csípi az arcunkat a hideg, este sietünk haza, hogy hazaérjünk a fagy és a mínuszok elől.

Sok-sok kép és elem, melyek közül nem hiányozhatnak azok a filmek, amik egy munkanap után, este a legjobb kikapcsolódás lehetőségét nyújtják. Cikkünkben 5 olyan romantikus, szerelmes filmet ajánlunk, amelyek ezekre az estékre tökéletesek és könnyfakasztóak lesznek. Zsepiket elő, nézzük a filmeket:

Love Story, 1970

Nyissuk a filmajánló írásunkat egy olyan filmmel, ami kötelező őszi romantikus film és amely mellett egy csomag papír zsebkendőt biztosan elhasználtok. A történet főhőse Oliver Barrett, aki gazdag családból származik, sportoló, ráadásul jó tanuló a Harvard Egyetemen: beleszeret a nála szegényebb körülmények közül jövő, ám de éles eszű, karizmatikus Jennybe. A fiatalok mit sem törődve a társadalmi különbségekkel, összekötik az életüket, majd, amikor elhatározzák, hogy családot szeretnének alapítani, súlyos problémáik akadnak. Kiderül, hogy Jenny leukémiás; a pár úgy dönt, hogy minden percet kihasználnak, amíg tehetik. A film befejezése egyenesen szívszorító.

Ősz New Yorkban, 2000

A megunhatatlanul sármos Richard Gere alakítja a főszereplő agglegényt, Willt, aki éli a független, mámoros és élvezetekkel teli életét. Az étteremben, ahol tulajdonos, egy este a feje tetejére áll minden, amikor megpillant egy ismerős arcot. A nála jóval fiatalabb, tapasztalatlan szépséges nő, Charlotte, akit Winona Ryder alakít (akit a legtöbben a Stranger Thingsből ismerhetünk) elrabolja Will szívét. Kiderül, hogy a férfi egykor a fiatal nő édesanyjába szintén szerelmes volt. Charlotte-nak köszönhetően újraéli a szerelem édes érzését, azonban kevés adatik számukra a boldogságból, ugyanis kiderül: a lány halálos betegséggel küzd.

Édes november, 2001

Nagyon hasonló sémára épül, mint az Ősz New Yorkban: szerelem, betegség és az abból fakadó szenvedés jellemezi a filmet. Különbség azonban, hogy ezúttal két másik hollywoodi csillag, Keanu Reeves és Charlize Theron alakítják a főszereplő szerelmeseket. Reeves alakításában Nelson Moss a munkamániás üzletembert személyesíti meg, aki egy autóvezetői iskolában ismerkedik meg Saraval. A lány végül miatta bukik meg a vizsgán. Sara felajánlja, hogy töltsenek együtt egy hónapot – innen a cím is –, amibe Nelson belegyezik, és természetesen szerelmes lesz. A drámai fordulat itt sem marad el: kiderül, hogy Sara halálos betegségben szenved, és nem akar tartós kötöttséget vállalni, legfeljebb egy hónapra - ezt jelzi a film címe is.

Csillag születik, 2018

Ugrunk az időben, és az elmúlt évek egyik legromantikusabb amerikai zenés filmjét ajánljuk nektek zárásként. Az alkoholproblémákkal küzdő zenész, Jackson Maine – Bradley Cooper alakításában – egy koncertje után betér egy bárba, ahol megismerkedik a különleges szépségű és tehetséges Allyvel, akit Lady Gaga testesít meg. A zenész bátorítására Ally karrierje beindul és lehetőségek tárháza nyílik meg előtte, sőt az ifjú tehetség még Grammy-díjat is nyer. Kettejük kapcsolata szerelemmé érik, azonban a nő sikeressége és Jackson függősége árnyékot vet szerelmükre.