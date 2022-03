A horrorfilmekben gyakran találkozunk vérrel, gyilkossággal, meneküléssel, a legtöbb esetben pedig folyamatos a félelem, rettegés és a szereplőkért való aggódás. Nos, a darabolós filmekben ezek egy része fokozottan van jelen, míg egy részük teljesen elvész.

A slasher filmekre jellemző, hogy ritkán építik fel a karaktereket, általánosságban elmondható, hogy mélységük megegyezik egy bokáig süllyedős pocsolyáéval. Ennek egyszerű oka van: az ilyen jellegű darabolós filmeknek nem az a céljuk, hogy szotyiszaggatóan izguljunk a leendő áldozatokért, a halálok nem fognak minket, nézőket megrázni. Nem is lehetne így felépíteni egy slashert, hiszen akkor egy-egy film után magunkba roskadva ülnénk akár napokon át. Nem, egy kaszabolós horror nem fogja megölni a lelkünket – ezt megteszik helyettük más filmek, amikről korábban már írtunk – csupán a maga morbid módján szórakoztat.

A texasi láncfűrészes, a Péntek 13, a Halloween is slashernek számítanak, de ezek már szolgáltatnak olyan karaktereket, akikért valóban lehet izgulni. Az én gyűjtésem azonban a darabolós horrorok klasszikus ágát fogja elhozni.

Kezdődjék a szombat esti mészárlás

5. Viasztestek (2005)

Ez az a film, amit azok is megnéztek a megjelenése évében, akik egyáltalán nem kíváncsiak a horrorokra. Miért? Kérem, ebben maga Paris Hilton is játszik, és igen csúnya véget is ér. A történet röviden: fiatalok betévednek egy különös városkába, ahol bizony a lakók... nos, lásd a címet.

4. A halál angyala (1983)

A Péntek 13 filmet megidéző környezetbe csöppenünk, egy nyári táborba az erdőben, egy tó partján. A főszereplő Angela, egy igencsak furcsa, visszahúzódó lány, akit a társai cikiznek, bár nem igazán tudni, hogy pontosan miért. Talán csak azért, mert miért ne... Ám elkezdenek eltűnni a tábor lakói és dolgozói, nem mellékesen épp azok, akik kikezdték Angelát. Itt a slasher faktor döbbenetesen élvezetes, hiszen annyira abszurd módon gyilkol a kis Angie, hogy a film nézése közben vissza fogjuk sírni a 80-as éveket. A film végén kapunk egy akkora csavart, amitől lényegében értelmet nyer Angela frusztrációja és a kiborulása.

3. Halálos kitérő (2003)

Ennek a filmnek az alapja faék egyszerű. Adott két lerobbant autó, rossz döntéseket hozó, a húszas éveik közepén járó fiatalok, és egy olyan elfajzott család, akiknél a belterjesség nem csupán érthetetlen külső torzulásokat eredményezett, de nem mellékesen még kannibálok is lettek. Nos, ennél több nem is kell egy jó kis estéhez, ahol bár ritka rondák a gonoszok, körülbelül 10 perccel a film kezdetét követően már nekik fogunk drukkolni.

2. Motel (2005)

Két amerikai egyetemista hátizsákkal Európát járja, útjuk pedig egy szlovákiai, gyanús motelbe – ami igazából egy hostel – vezet. A lényeg azonban a bulis este után kezdődik: csapdába estek, és nagyon úgy tűnik, semmit sem tehetnek az ellen, hogy válogatott kínzásokat kelljen átélniük. Igazi darabolásra lehet számítani, sőt, még izgulni is lehet a főhősért.

1. Sziklák szeme (2006)

Itt is a semmi közepén eltévedő emberek és a rájuk vadászó elfajzott kannibálok alaptörténetét kapjuk. Bár a legelső Sziklák szeme 1977-es, én mégis az újabb verzióját ajánlom, mivel mai szemmel nézve hatásosabb. Ami érdekessé teszi ezt a darabolós horrort, az a környezet. A sivatagos, sziklás vidék ugyanis érdekessé teszi a többi erdőben mészárlós filmmel szemben.