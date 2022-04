A náci haláltáborok még ma, nagyjából 80 év távlatából is borzalommal töltik el az emberiséget. Ide kerültek mindazok - legyenek férfiak, nők vagy gyerekek –, akik bármilyen szempontból nem feletek meg Hitler nézeteinek.

Az első táborok fogolytáborként üzemeltek, amelyekbe a rendszer ellenségeit zárták, például kommunistákat, szocialistákat, szakszervezeti aktivistákat, majd jöttek a deviáns viselkedésűnek tituláltak, a homoszexuálisok, a cigányok és zsidók is. A táborok sem voltak egyformák: akadtak köztük hadifogolytáborok, kényszermunkatáborok, átnevelőtáborok és a rettegett haláltáborok is ide tartoztak. Az egyik legismertebb munka- és haláltábor Auschwitz volt, ahova származásra, korra és nemre való tekintet nélkül érkeztek az emberek. Miután a vagonok begördültek, az újonnan érkezőket szelektálták: munkára alkalmas vagy munkára alkalmatlan. Az utóbbiakat azonnal gázkamrába küldték. Az auschwitzi táborban a haláldoktorok, élükön Mengelével azonban más szempontok alapján is szelektáltak: kísérleti alanyokat kerestek, olyanokat, akik elütöttek az átlagostól, például törpéket, óriásokat, púposakat és ikreket. A családokat természetesen szétszakították, akik pedig túl hangosan sírtak vagy tiltakoztak, azokat egyszerűen lelőtték.

Gyerekként a haláltáborokban

Mengelében olthatatlan kíváncsiság munkált az ikrek iránt, akiken rendszeresen végzett kísérleteket, köztük gyerekeken is. Felboncolta őket, összehasonlította a szerveiket, csontjaikat vagy vegyi anyagokkal mérgezte meg őket és várta a hatást. Volt olyan eset, amikor több mint 10 gyerek ikerpárt ölt meg a náci orvos csak azért, mert kíváncsi volt a boncolások eredményére. Máskor úgy tartott ellenőrzést a gyerekek barakkjaiban, hogy egy vonalat festetett fel a falra, és ha valaki ezt nem érte el – hiába ment át a korábbi szelektáláson – azonnal gázkamrába küldte. Egy gyerek, aki nem tudott dolgozni, csak kolonc volt. Ezért is lehetett, hogy a fiatalabbakat már az érkezésükkor elgázosították, vagy főbe lőtték őket egy tömegsír mellé állítva. Akik pedig a táborokban születtek, azokra általában szintén halál várt. A nagyobb, kényszermunkára fogható gyerekek szintén rossz kilátásokkal bírtak, ők sok esetben a rengeteg munkától, az éhezéstől vagy a nem megfelelő ruházat, higiénés és egészségügyi körülmények miatt haltak meg.

Anyaként a haláltáborokban

A nácik a gyerekek mellett a terhes nőket sem kímélték. Mengele rajtuk is előszeretettel kísérletezett, például abortuszt végzett rajtuk, vagy különféle beavatkozásokkal, mint injekciók, művi tágítás, műtéti eljárások során koraszülést idézett elő, hogy a folyamatot tanulmányozhassa. A nők és az újszülöttek többsége az eljárásba belehalt, aki mégis túlélte, azt a náci orvos vagy valamelyik segédje gyilkolta meg.

Azonban nem minden haláltáborban kísérleteztek a terhes nőkkel. Egy alkalommal az egyik táborban felszólították a várandós asszonyokat, hogy sorakozzanak fel, mert extra fejadagot kapnak. A jelentkező nőket összegyűjtötték, majd megölték őket.Akadt 7 olyan baba is, akik Dachauban jöttek a világra, és túlélték a borzalmakat. Az ő történetük szinte a csodával határos.