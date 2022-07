A nehéz kezdet később sem vált könnyebbé: a leányanya lelkileg és fizikailag is súlyosan bántalmazta a kis Mary-t, akit ezen felül is időnként furcsa "balesetek" értek: egyszer "leesett" az ablakból, egy másik alkalommal pedig "véletlenül" túladagolta az altatót. Egyesek szerint ezek az esetek az édesanya eltökéltségét mutatják: mindenre képes volt, hogy megszabaduljon gyermekétől, mások azonban úgy vélik, Betty vágyott a figyelemre és együttérzésre, amit lánya balesetei után kapott.

Mary beszámolói szerint négyéves volt, amikor anyja először szexmunkára kényszerítette - bár ezt más források nem erősítették meg. Ezen felül a kislány már nagyon korán megtanulta, hogy mi a veszteség, miután látta, ahogy ötéves barátját halálra gázolta egy busz.

Ezek után pedig igazából nem is meglepő, hogy Mary tízéves korára furcsa, visszahúzódó és manipulatív kislány lett.

Már korán elkezdte foglalkoztatni a halál gondolata. 1968. május 11-én, nem sokkal a 11. születésnapja előtt egy hároméves kisfiúval játszott, aki rejtélyes körülmények között balesetet szenvedett, amikor lezuhant egy légiriadó szerkezet tetejéről. Bár a kisfiú szülei először elhitték, hogy valóban baleset történt, másnap három édesanya is jelentkezett a rendőrségen, hogy Mary megpróbálta megfojtani kislányaikat - vádemelés azonban nem történt.

Az első gyilkosság egy nappal Mary születésnapja előtt, május 25-én történt, amikor megfojtotta a négyéves Martin Brownt egy elhagyatott házban. Később egy barátnőjével, Norma Bell-lel (nincs rokoni szál) visszatért a helyszínre, majd azt mondták, hogy amikor gyanútlanul odamentek, két helyi fiú megverte őket, és ezt követően botlottak bele - teljesen véletlenül - a holttestbe.

A kisfiú arcán egy kis vért és nyálat leszámítva nem voltak egyértelműen erőszakra utaló jelek, azonban a teste mellett egy üres üveg fájdalomcsillapító volt, így a halálát balesetként könyvelték el.

Napokkal később Mary megjelent a meghalt kisfiú otthona előtt, és megkérte az édesanyát, hogy hadd lássa a fiút. Miután a gyászoló édesanya elmondta neki, hogy Martin meghalt, Mary közölte, hogy ezt tudja, ő a holttestet akarja látni. Martin édesanyja - nem meglepő módon - rácsapta az ajtót a kislányra.

Ezt követően Mary és barátja, Norma betörtek egy óvodába, ahol összefirkálták a falat, felelősséget vállalva Martin Brown haláláért, és megígérték, hogy hamarosan ismét gyilkolni fognak. A rendőrség ezt egy morbid tréfaként könyvelte el. Mary azonban itt sem adta fel, és az osztálytársainak is elmondta szörnyű tettét, akik a lány hazug híre miatt nem hittek neki. Egészen addig, amíg egy másik kisfiú is meghalt.

Két hónappal az első gyilkosság után Mary és Norma megfojtották a hároméves Brian Howe-t. Ezután Mary egy ollóval megcsonkította a testet, összekaszabolta a combját és levágta a kisfiú hímtagját.

Miután megtalálták a holttestet, az egész környék pánikba esett, amit tovább fokozott a halottkém jelentése: Brian testébe valaki borotvapengével egy M betűt karcolt, és a támadás során alkalmazott fizikai erő hiánya arra utalt, hogy a gyilkos egy gyermek volt.

Mary és Norma kifejezetten rosszul leplezték a nyomozás iránti érdeklődésüket. Norma izgatott volt, Mary pedig kitérő válaszokat adott, ráadásul a kisfiú temetése napján látták Mary-t a ház mellett leselkedni. A beszámolók szerint a kislány nevetett és összedörzsölte a kezét, amikor meglátta a koporsót.

Amikor a rendőrök másodszorra is kihallgatásra hívták Mary-t, kitalált egy történetet arról, hogy látott egy nyolcéves kisfiút Brian halála napján, akinél egy törött olló volt - ezzel pedig villámgyorsan le is buktatta magát, hiszen a rendőrségen (és a gyilkoson) kívül senki nem tudott arról, hogy a gyilkos eszköz egy olló volt. Norma és Mary is gyorsan megtört ezután, de amíg Norma inkább együttműködő volt, Mary megpróbálta a barátnőjére kenni az egészet. Ezután nem sokkal kezdődött a tárgyalásuk.

A tárgyaláson az ügyész azt mondta a bírónak, hogy Bell indítéka a gyilkolásra pusztán a gyilkolás öröme és izgalma volt - a brit sajtó nemes egyszerűséggel a "gonosz szülötteként" hivatkozott Mary-re. Az esküdtszék egyetértett abban, hogy Mary volt az, aki elkövette a gyilkosságokat, majd a pszichiáterek meggyőzték őket, hogy a kislány a "pszichopátia klasszikus tüneteit" mutatja, így nem tehető teljes mértékben felelőssé tetteiért.

Norma Bellt akaratlan bűntársnak tekintették és felmentették, Mary pedig 12 évet töltött rehabilitáción. 1980-ban engedték ki, és új identitást kapott, hogy esélye legyen egy jobb életre. A sajtó azonban újra és újra felkutatta. A helyzet akkor lett igazán rossz, amikor 1984-ben megszületett a lánya, majd később, amikor 14 éves lett, tudomást szerzett anyja múltjáról, miután ismét megjelentek az újságírók.

Anya és lánya ekkor menekülésre kényszerült, és a mai napig a brit kormány védelme alatt állnak védőőrizetben egy titkos címen, álnéven.

