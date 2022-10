Egy jó író képes karaktereket felépíteni, atmoszférát teremteni, fordulatokat behozni úgy, hogy a regény végén az érezzük, igazán lélekgyilkos történetet olvastunk. Ám van, amikor nincs szükség hosszú sztorira ahhoz, hogy megborzongjunk, és azzal az emésztően rideg érzéssel nézzünk körbe magunk körül, ami indokolatlanul nyugtalanná tesz.

A következő rémtörténeteket a Redditen találtuk, a feltöltők szerint pedig mind csupán a képzelet szüleménye.

Kezdődhet a borzongás?

Eltűnt

„A kis Emily tavaly tűnt el. Most új járdákat öntenek a környéken, én pedig megtaláltam a nevét a nedves cementben. Valaki emléknek szánhatta. De fordítva volt írva, és mintha alulról kaparták volna bele..."

Miattad!

„A pisztolyt egyenesen rászegeztem arra, aki megölte a feleségemet. Csak sírt a szerencsétlen. Meghúztam a ravaszt. Ha beszél hozzám, ha felhoz valamit a mentségére, akkor talán élhetett volna. De ez nem történhetett meg, mivel alig néhány perce született."

A telefon

„Tegnap este késésben voltam, rohamtempóban indultam el otthonról. A helyi bárba siettem egy barátommal, hogy megnézzük a kedvenc bandánk fellépését. Néhány itallal később észrevettem, hogy nincs a zsebemben a telefonom. Kerestem az asztalunk környékén, érdeklődtem a bárpultnál, benéztem még a mosdóba is. Ekkor gondoltam, a barátom mobiljáról felhívom magamat. Két csengetés után valaki fel is vette, de nem szólt bele, csak valamiféle halk, reszelős kuncogást hallatott, majd letette. Visszahívtam, de ugyanez történt. Végül feladtam a dolgot, valaki biztosan ellopta és szórakozik velem, gondoltam.

Amikor hazaértem, a mobilomat az éjjeliszekrényemen találtam. Az ajtó be volt zárva, én pedig egyedül élek."

Ki van az ágy alatt?

„Este én fektettem le a fiamat. Amikor betakartam, megkért, hogy nézzem meg, nincsenek-e szörnyek az ágya alatt. Jó apa lévén letérdeltem és belestem az ágy alá. Hirtelen nem értettem, mi történik, a fiam nézett vissza rám remegve, és azt suttogta: Apa, van valaki az ágyamban..."

A szombat esti fagyi

„Anyu egy ideje otthon hagy engem és apát szombat esténként. Ilyenkor én meg apu vacsora után mindig beülünk a kocsiba, és elmegyünk fagyizni. Nekem a hátsó ülésen kell ülnöm, amíg nagyfiú nem leszek.

Megint szombat este van, bemegyek a konyhába, hogy megnézzem, mit főz apu vacsorára, de nem találom ott. Látok egy cetlit a pulton, amelyen az áll, hogy anyu és James bácsi együtt elmentek valahova. De nem vagyok benne biztos, nem olvasok még olyan jól. Megkeresem apát, a garázsban van. Becsukom magam mögött az ajtót, ahogy kell. Apu a kocsiban van, és már be is indította az autót. Ma este biztosan nem vacsorázunk, csak fagylaltozni megyünk. Szuper! Beülök a hátsó ülésre apa mögé, mivel még nem vagyok nagyfiú. Apa nem szól semmit, amikor köszönök neki. Talán nem hall engem, a kocsi elég hangos. Azt hiszem, pihenek egyet, míg elérünk a fagyizóig, kicsit álmosnak érzem magam."

A pince titka

„Anyu azt mondta, hogy soha ne menjek le a pincébe, de látni akartam, mi adja ki azt a hangot. Kicsit úgy hangzott, mint egy kiskutya, én pedig látni akartam, ezért kinyitottam a pinceajtót, és lábujjhegyen lementem a lépcsőn. Nem láttam lent kiskutyát. Anyu rángatott fel a pincéből, és kiabált velem. Anyu még soha nem kiabált velem, és ez elszomorított, és sírtam. Aztán anyu azt mondta, hogy soha többé ne menjek be a pincébe, és adott egy sütit. Ettől jobban éreztem magam, szóval nem kérdeztem meg tőle, hogy a pincében lévő fiú miért ad ki olyan hangokat, mint egy kiskutya, vagy miért nincs keze meg lába."