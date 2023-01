Minden idők egyik legnagyobb hatású énekesnőjének, Janis Joplinnak mindössze négy évnyi és négy albumnyi karrier adatott meg a tragikusan korai halála előtt. A csodás hangú sztár most töltené be 80. születésnapját, az alábbi érdekességeket pedig talán te sem tudtad róla.

Egy texasi kisvárosból ment világgá.

Egy olajiparból élő texasi kisvárosban, Porth Arthurban született 1943. január 19-én egy egyetemi titkárságvezető anya és egy konzervgyárban dolgozó apa gyermekeként. A konzervatív kisváros nagyon gyorsan szűknek bizonyult számára, ezért aztán minél hamarabb igyekezett otthagyni Texast.

Az iskolában rendszeresen megszégyenítették.

Túlsúlyos és pattanásos tinédzser volt, az utóbbiból fakadó sebhelyek később is megmaradtak az arcán. Az iskoláiban rendszeresen csúfolták és kiközösítették a többiek, megválasztották „A suli legcsúnyább fiújának", „disznónak" és „niggerimádónak" hívták csak azért, mert nem volt hajlandó ő is utálni a feketéket.

A zenei karrierrel a korai végzetet is választotta.

Már a huszonéves kora elején drogfüggővé vált, miközben beutazta Amerikát, kereste a helyét, zenélgetett itt-ott, de nem professzionálisan. Annyira leromlott az egészségi állapota, hogy a barátai hazaküldték a szüleihez, ahol életmódot váltott, tiszta tudott maradni, még menyasszony is lett. Ezután fedezték csak fel igazán a zenei tehetségét, és Joplin is sejtette, hogy ha igazán belevág a showbusiness-be, akkor vissza fog térni a drogokhoz is, ami jó eséllyel majd a korai halálát okozza.

Két fesztivál tette híressé.

Az 1967-es Monterey Popfesztiválon keltett először feltűnést egy alig ismert San Franciscó-i együttes énekeseként, később pedig a nevezetes 1969-es woodstocki fesztivál egyik fő fellépőjeként vált igazi legendává – nem függetlenül attól, hogy mindkét fesztiválról híres dokumentumfilm is készült.

Többször is letartóztatták.

Még a kóborlásai korszakában bolti lopásért dugták rács mögé, híres énekesként pedig egy floridai fellépése után tartóztatta le a rendőrség. A vád „illetlen és vulgáris beszéd használata" volt a színpadon – ugyanaz, amiért Jim Morrisont is elvitték néhány hónappal korábban, sőt, esetében még a koncert végét sem várták meg.

Mindig volt a közelében egy viszkisüveg.

A drogok mellett az alkohollal is közeli barátságot ápolt, a kedvence pedig a viszki volt, azon belül is a Southern Comfort márka. Szinte sehova nem ment egy üvegnyi kísérő nélkül.

Nem volt nagy véleménnyel a hippikről.

Noha az utókor mint a hippikorszak egyik ikonikus sztárját tartja számon, és külsőségeiben is megidézte a hippikultúra jellegzetes elemeit, de magát cseppet sem tartotta odatartozónak. „Arról nyavalyognak, hogy a szüleik agymosottá próbálták tenni őket, és mindent rájuk erőszakoltak, ehhez képest ők is ugyanezt csinálják. Nem ismerek egyetlen hippit sem, aki elfogadná, ha másképp élsz, mint ő."

A lányokat is szerette.

Miután híressé vált, rendkívül mozgalmas szerelmi életet élt, de egyik partnere sem bizonyult igazán tartósnak. „A színpadon 25 ezer emberrel szeretkezem, aztán egyedül megyek haza." – mondta ő erről. Sok kalandja között pedig éppúgy akadtak zenésztársak (Country Joe McDonald, Kris Kristofferson), mint Brazíliában megismert egyszerű amerikai turistasrác, vagy divattervező lányszerelem.

Tagja a 27-esek klubjának.

1970. október 4-én, 27 évesen, egy hotelben hunyt el herointúladagolás következtében. 1969 és 1971 között alig két éven belül olyan híres zenészek, mint Jimi Hendrix, Jim Morrison és a Rolling Stones-gitáros Brian Jones is 27 évesen hunytak el. Ekkor született meg a 27-esek klubjának legendája, noha semmilyen statisztikai adat nem támasztja azt alá, hogy gyakrabban halnának meg híres zenészek 27 évesen, mint más életkorban. A legendát pedig később csak tovább táplálta az olyan híres 27-esek távozása, mint Amy Winehouse, vagy Kurt Cobain.

Elátkozott projekt az életrajzi filmje.

Janis Joplin élete és sorsa épp eléggé mozgalmas és drámai ahhoz, hogy mozifilm készüljön belőle, ez mégsem történt meg a mai napig. Pedig Hollywoodban időről időre nekifutnak a megvalósításnak, a különböző korszakok különböző projektjeiben játszotta volna már őt többek között Brittany Murphy, Renée Zellweger, Reese Witherspoon, Amy Adams és Michelle Williams is. Azonban a próbálkozások mindegyike kudarcba fulladt, köszönhetően főleg annak, hogy Joplin dalai jogdíjainak nagyon zűrös a jogi háttere. Mozgóképen így egyelőre csak egy dokumentumfilm, a 2015-ös Janis Joplin-sztori állít neki emléket.