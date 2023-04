Az Ivy League oktatási intézményei közül több is verseng Mórért, akit a Yale, a Princeton, a Columbia, a Wharton, a Brown és a Duke egyetem is örömmel üdvözölne diákjai között. A felvételi eredményeket az összes borostyán ligás egyetem ugyanazon a napon jelenti be, Mór pedig családjával együtt izgatottan várta a sorsfordító híreket.

Az olyan topegyetemekhez, mint például a Yale, nem elég, hogy valakinek jó jegyei legyenek. Rengeteg más dolgot is néznek, például azt, hogy mennyire használja ki az oktatási rendszer lehetőségeit, vesz részt klubokban, versenyeken és egyéb iskolán kívüli tevékenységekben – fejtette ki a tehetséges diák, aki igyekezett ezeknek a kívánalmaknak megfelelni.

Az iskolai diáktanács elnökeként egy, az ENSZ-ről szóló klubot vezetett, vitaversenyeken vett részt, továbbá foglalkozásokat tartott Down-szindrómás és siketnéma diákok számára.

A kemény munka meghozta gyümölcsét, ugyanis a Columbia Egyetem előértesítést küldött Mórnak egy különleges programba való felvételéről, melybe általában csak 24-25 fő kerül be. Emellett a Princeton Egyetem és a Pennsylvaniai Egyetemhez tartozó Wharton is személyes e-mailekkel érdeklődött iránta, a Yale pedig kézzel írt levélben biztosította támogatásáról.

Szepesi Mór a Princeton, a Yale és a Columbia között vacillál, s nem kizárt, hogy hosszabb időt tölt majd az Egyesült Államokban. Hosszú távon azonban szeretne visszatérni Magyarországra, vagy egy másik európai országba, hogy itt kamatoztassa az ott megszerzett tudását – írja az Eduline.