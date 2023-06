Sztárparádé egy sivatagi sci-fi-showban, szívmelengető mesefilm az ellentétek vonzásáról, az emberiség jövőjéről szóló sötét sorozatlátomás, tehetséges magyar fiatal filmesek bemutatkozása és a mozitörténelem egyik leghíresebb hősének utolsó kalandja is vár ránk ebben a hónapban. Összegyűjtöttük a legígéretesebb június premiereket.



Asteroid City (Asteroid City)Hazai mozis bemutató: június 08.

Wes Anderson színpompásan egyedi rendezői világát vélhetően senkinek sem kell bemutatni, A Grand Budapest Hotel, a Holdfény királyság és a Kutyák szigete alkotója mára egyfajta márkanév lett a kortárs filmművészetben. Ehhez a márkanévhez pedig minden filmje esetében sztárok egész garmadája csatlakozik, így az 1950-es évek sci-fi korszakát megidéző Asteroid Cityben is láthatjuk többek között Scarlett Johanssont, Tom Hankset, Margot Robbie-t, Adrian Brodyt, Bill Murray-t, Tilda Switont, Matt Dillont, Willem Dafoe-t, Edward Nortont és Jason Schwartzmannt is.

Elemi (Elemental)Hazai mozis bemutató: június 15.

Képzelj el egy olyan várost, ahol együtt élnek a különböző őselemek lényei, a tűz-, víz-, föld- és levegőlakók pedig hiába tűnnek sokszor egymás ellentéteinek, de mégis szövődhet köztük akár szerelem is. Ehhez persze le kell küzdeniük a társadalmi és családi elvárások akadályait is, de a Pixar animációs filmjeitől már megszokhattuk, hogy rendkívül szerethető és szórkaoztató formában komoly témákról is képesek mesélni.

Fekete tükör (Black Mirror) 6. évadHazai netes bemutató: június 15.

A Fekete tükör a kortárs sorozatkínálat egyik legkülönlegesebb darabja, aminek élvezetéhez nem is szükséges a korábbi évadok ismerete, hiszen minden egyes epizódban egy újabb, önálló sztorit mesél el. Az emberiség és technológia kapcsolatáról, a közeljövő mindennapjainak reális veszélyeiről szóló, sokszor sötét víziókból ebben a hónapban öt új epizódot kapunk, sztárszínészek egész sorának közreműködésével.

Látom, amit látszHazai mozis bemutató: június 22.

Hazai filmet is ajánlhatunk a nyár első hónapjára: a tehetséges fiatal alkotók által jegyzett Látom, amit látsz egy különleges szerelmi történet, amiben tényleg megvalósul a sokszor használt szófordulat, hogy milyen valaki másnak a szemén át látni a világot. Hiszen a fiatal főhősének pont ez a szinte szuperhősi képessége, amit elveszett gyerekek megmentésére használ, ám egy alkalommal egy felnőtt nő látására csatlakozik rá...

Indiana Jones és a sors tárcsája (Indiana Jones and the Dial of Destiny)Hazai mozis bemutató: június 29.

Harrison Ford utoljára csapja a fejébe a legendás kalapot, és fogja kezébe azt a bizonyos ostort, hogy kincsek után kutasson, egyben összegezze Indiana Jones mozis pályafutását. De nem csak nosztalgiamenetre, hanem nagyszabású látványra és akciókra is számíthatunk, többek között Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge és Antonio Banderas részvételével.