Ügynöke, Lionel Larner közleménye szerint a színésznő rövid betegség után, családja körében békésen hunyt el a londoni Blackheathben lévő otthonában csütörtökön.



Glenda Jackson Brinkenheadben, egy Liverpoolhoz közeli kisvárosban született munkáscsaládban. Iskoláit tizenhat évesen hagyta félbe, hogy egy amatőr színtársulathoz csatlakozzon. Idővel bejutott a Királyi Színiakadémiára, diplomáját 1957-ben kapta meg.

Jackson az 1970-es években kétszer is elnyerte az amerikai filmakadémia Oscar-díját, először a Szerelmes asszonyok, majd az Egy kis előkelőség című filmekért.

A zene szerelmeseiben Csajkovszkij feleségét játszotta parádésan, a BBC hatalmas sikerű tévésorozatában a szűz királynő, I. Erzsébet szerepéért kopaszra borotváltatta a fejét. A legendás királynőt később a Mária, a skótok királynője című filmben is eljátszotta Vanessa Redgrave oldalán.

II. Erzsébet királynő 1978-ban színészi pályafutásáért a Brit Birodalom Rendje parancsnoki fokozatával (CBE) tüntette ki.





A politika is fontos szerepet töltött be életében, ezért feladta a színpadot és a filmet, és a Munkáspárt parlamenti képviselője lett 1992 és 2015 között. 1997-ben Tony Blair munkáspárti kormányában megkapta a londoni közlekedésért felelős államtitkár-helyettesi posztot. Erről a tisztségéről 2000-ben mondott le, hogy indulhasson a főpolgármesteri székért, és bár alulmaradt, ő lett a győztes Ken Livingstone hajléktalanügyi tanácsadója. A parlamentben töltött ideje alatt nem lépett színpadra, nem állt kamera elé, és interjút sem adott korábbi pályafutásáról. 2015-ben már nem indult a választásokon, csendben visszatért a polgári életbe.

Nyolcvanadik születésnapjához közeledve azzal lepte meg a közönséget, hogy a BBC Radio 4 felkérésére elvállalta az Émile Zola művei alapján készült Vér, szex és pénz című rádiójáték főszerepét.

Az idős színésznő 2016-ban 25 év kihagyás után, a Tony-díjas Sam Gold felkérésére visszatért a színházba, és hatalmas sikert aratott Lear királyként Shakespeare tragédiájában. A darabot 2019-ben a Broadwayn is bemutatták.



2020-ban BAFTA-díjat kapott az Elizabeth Is Missing című tévédrámában nyújtott alakításáért.

Legutóbbi filmje, a The Great Escaper, amelyben Michael Caine-nel játszott, a közelmúltban készült el.