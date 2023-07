Utoljára Markó Iván kapott szerződést a világhírű Béjart Balettól, ez a bravúr pedig 50 év után Kovács Zsolt Vencelnek is sikerült.

Augusztustól Kovács Zsolt Vencel a svájci Béjart Balett táncosa lesz. A szólótáncos eddig a Litván Nemzeti Balettben dolgozott, de többször szerepelt a nemzetközi sajtóban, például a New York Timesban is. Az online térben is feltűnést keltett azzal a videójával, amiben eltáncolta a koronavírust a kiüresedett Budapest utcáin.

A világhírű svájci Béjart társulatot Maurice Béjart, francia balettművész, koreográfus, rendező alapította. Markó Iván a Béjart Balett jogelődjének volt tagja. A társulat jelenleg is a világ egyik legnagyobb presztízsű balettformációja, melyet 2007 óta a Nijinsky-díjas Gil Roman vezet - írja a Színházonline.hu.

A fiatal szólótáncos a társulattal jövőre turnéra utazik Párizsba, Brüsszelbe Dortmundba és Bonnba. Kovács Zsolt Vencel azt mondja, több olyan magyar táncos is van, akiről itthon keveset hallani, külföldön tömegeket vonz a nevük, ilyen Simon István is, aki állandó vendége a legrangosabb balettgáláknak.