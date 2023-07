89 éves korában elhunyt Vince Hill brit énekes, akit leginkább az Edelweiss című sláger feldolgozásáról ismertek, de számos más népszerű zenét szerzett. Kedvelt dalai közé tartozik a Look Around, a The Rivers Run Dry, a Daydream és a Doesn't Anybody know My Name.

Az énekes halálának hírét Twitteren jelentették be. "Sajnos közölnünk kell egy olyan hírt, amit senki nem akar hallani. Vince elhagyott minket" - írták. Azt is elárulták, hogy az énekes békésen hunyt el az otthonában. "Dallamai örökre a szívünkben maradnak" - írták még.

Volt kollégái, pályatársai és barátai mind szívszorító szavakkal búcsúztak tőle. "Az egyik legkedvesebb ember, akivel volt szerencsém együtt dolgozni. RIP Vince" - írta Lyn Paul énekes.

"Valóban csodálatos énekes volt, és egyben abszolút úriember is" - írta Pete Chambers, a Coventry Music Museum munkatársa.

"Ma este hallottam a hírt a hazafelé vezető úton, és sírtam. Két nyári szezont töltöttem Vince-szel" - búcsúzott Les Dennis.