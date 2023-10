Prominens felmenőkkel rendelkezik

1943. október 8-án egy előkelő New York-i família tagjaként látta meg a napvilágot. A családfáját egészen a Mayflower hajó úttörő telepeseinek egyikéig vissza tudja vezetni, az egyik nagypapája képzőművész, a másik admirális volt. Az édesanyja zongoraművészként, az édesapja íróként tevékenykedett.

A nagymamájától kapta a művésznevét

Cornelius Crane Chase néven anyakönyvezték, de már kétéves kora óta mindenki csak Chevy-nek hívja. A becenevét a nagymamájától kapta, aki egy középkori angol költemény, „Chevy Chase balladája" nyomán ragasztotta ezt rá.

Taxisofőrként is dolgozott

Mielőtt sikeres komikus és színész lett volna belőle, számos munkakörben próbált pénzt keresni. Így dolgozott taxisofőrként, építőmunkásként, motoros futárként, pincérként, hangmérnökként, bolti menedzserként, házaló ügynökként, borszaküzlet eladójaként és színházi jegyszedőként is.

Ő mondta ki először az amerikai televíziózás egyik leghíresebb mondatát

„Live from New York, it's Saturday Night!" („Szombat este, élőben New Yorkból!") – egy mondat, amit minden amerikai tévénéző ismer, mint a leghíresebb komédiashow Saturday Night Live beköszöntőjét. Ez a mondat pedig Chevy Chase szájából hangzott el először az SNL indulásakor. A műsort egyetlen szezon után otthagyta, hogy inkább a mozis karrierjére koncentráljon olyan filmekkel, mint a Családi vakáció, a Fletch, vagy A három amigó.

Ő lett volna Forrest Gump

Azóta klasszikussá váló filmek egész sorának főszerepére mondott nemet. Bill Murray nem csak a Saturday Night Live-ban érkezett a helyére, de a Szellemirtókat is ő vállalta el a visszalépő Chase helyett. De érdekes belegondolni abba is, mennyiben lett volna más a Forrest Gump, az Amerikai szépség, vagy a Roger nyúl a pácban, ha Chase elvállalja a felkínált főszerepeket.

Abszolút halással rendelkezik

Ezt a különleges képességét pedig kamatoztatja is. Óriási jazzrajongó, de nem csak hallgatni szereti a műfajt, hanem játszani is. Zongorán, szaxofonon és dobokon is jól játszik, utóbbi minőségében egy egyetemi jazzbandának is tagja volt.

A komédiázásra az egészsége is ráment

A Saturday Night Live-ban olyan sokszor adott elő eséssel-keléssel járó poénokat, hogy sérüléseket is összeszedett közben, és komoly hátfájással kezdett el küzdeni. Az erre kapott fájdalomcsillapítóknak pedig a függője lett, és 1986-ban be kellett vonulnia egy elvonóra, hogy rendbe tudjon jönni.

Híres klipben viccel a magasságával

Ő az egyik legmagasabb komikus a maga 193 centijével. Az egyik legjobb barátja pedig a híresen alacsony Paul Simon, akinek a legendás You Can Call Me Al című klipéjében ebből poént is csináltak.

A harmadik házassága vált be

30 éves korában nősült meg először, de a frigy csak három évig tartott Susan Hewitt oldalán. Jacqueline Carlin 1976 és 1980 között volt a felesége, 1982 óta pedig Jayni Luke oldalán él házasságban, három közös gyerek mellett.

Ő lesz Télapó

Chevy Chase karrierje nem igazán szárnyal az utóbbi években. Legutóbb a Zombie Town című B-horrorban láthatták őt a nézők, a még idén érkező Glisten and the Merry Mission című karácsonyi animációs filmben ő lesz a Télapó hangja. De talán majd a jövőre ígért The Ogilvy Fortune című kincskeresős komédia újra visszahozza az élvonalba!