Csillagok háborúja (1977)

Ki is pontosan Darth Vader a Galaktikus Birodalomban? Oké, ő a főgonosz, meg a Császár tanítványa a sötét Erő művelésében, de mi a beosztása? Sokszor úgy tűnik, minta a Halálcsillag építésvezetője volna, és ebben a minőségében pontosan úgy ugráltatja a munkavállalóit, mint bármilyen kellemetlen főnök, aki „fölöttébb elégedetlen az önök munkaütemével". Azzal a nem elhanyagolható kivétellel, hogy Darth Vader főnöki eszköztárában a távolról fojtogatás is helyet kap.

Macskafogó (1986)

"— Mehet, Safranek, és üdvözlöm a kedves feleségét!

— Köszönöm Uram, de már egy éve Önnel él."

Ha az ember főnöke így köszön el a munkaidő végén, akkor nem igazán zárja őt a szívébe, pláne ha minden más ügyben is élvezettel gyötri a szerencsétlen titkárát. Mr. Tájfel alakjába amúgy is beleszőtték az alkotók az összes rossz (és kapitalista!) főnökkel kapcsolatos sztereotípiát: szivarozik, csíkos öltönyt hord, dúsgazdag, és persze a lehető legembertelenebb (legmacskátlanabb?) módon használja ki a beosztottjait.

Zaklatás (1994)

A munkahelyi főnök-beosztott hatalmi helyzet sok visszaélésre ad alkalmat, mind közül a legcsúnyábbak pedig a szexuális zaklatási ügyek tudnak lenni. Néha pedig az „erősebbik nem" tagjai is kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor valamiért ők a gyengébbek, és ezzel visszaél a másik. Michael Douglas is így jár ebben a filmben, amikor megkapja főnöknek azt az exét (Demi Moore), aki nem volt képes túltenni magát a szakításukon.

Az ördög ügyvédje (1997)

Egyetlen állás sem ér annyit, hogy eladjuk érte a lelkünket, és erre ebben a filmben maga a Sátán hívja fel a figyelmünket, mint a létező legrosszabb főnök. Persze eleinte úgy tűnik, hogy nem is olyan vészes, és nem is olyan ördögi az Al Pacino alakította cégvezér: egyedülálló karriert és lehetőségeket kínál, bevezeti az ifjú ügyvédet (Keanu Reeves) a magaséletbe, hogy aztán jöjjön a feketeleves, ami szokás szerint az alkalmazott feleségére van a legsokkolóbb hatással. És persze mint minden rossz főnök, önigazolásként a Sátán is felfelé mutogat.

Hivatali patkányok (1999)

A munkahelyi komédiák egyik alapfilmjében a mémmé vált Lumbergh az a tenyérbemászó főnök, aki ritka gusztustalan, passzív-agresszív módon tudja az állandóan kezében tartott bögre kíséretében folyamatos túlórákra és hétvégi melókra utasítani a dolgozóit. Nem csoda, ha ezek után a beosztott egyszer csak nem bírja tovább, és az értelmetlenül őrjítő irodai munka viszontagságai elől a történet főhőse a teljes nemtörődömség állapotába menekül, ez pedig váratlanul sikeresnek bizonyul.

Az ördög Pradát visel (2006)

Egy igazi hárpiát alakít a szenzációs Meryl Streep divat(lap)diktátorként ebben a filmben, akinek mintha a legkedvesebb szórakozása lenne, hogy a beosztottjai agyára menjen a mindenféle szeszélyes kívánságaival. Erre pedig az sem mentség, ha közben tényleg eléggé jó az ízlése, és stílusos bombanőt farag a rút kiskacsa főhősnőből. De talán még egy hárpia szíve is meglágyítható ezzel-azzal.

Förtelmes főnökök (2011)

Egy vígjáték, aminek nem csak a címe, de az alapkoncepciója is épp az, mint a cikkünk témája. Persze nem csak bemutatni igyekszik a szörnyű munkahelyi górékat, de ellenakciók is szóba jönnek ellenük: a film három főhőse, három jóbarát megpróbálja végső kétségbeesésében eltenni láb alól is egymás három főnökét. Három évvel később pedig a második részben visszatértek, és a célpontjuk már csak egyetlen befektető, aki a beszállása után tönkre akarja tenni a közös üzletüket. Ráadásul a mögöttük hagyott főnökök sem tűntek el nyomtalanul, ahogy az sajnos az életben is lenni szokott.

Botrány (2020)

A munkahelyi zaklatási ügyek a #MeToo-mozgalom révén kerültek az utóbbi években igazán a figyelem középpontjába, aminek köszönhetően remélhetőleg a jövőben minden főnök ezerszer meggondolja, hogy illetéktelen módon közeledjen a beosztottjaihoz. Ennek a folyamatnak egy fontos állomását jelentette az a botrány, ami az egész amerikai közéletet megrázta: a konzervatív FOX News alapítóját és vezérét azzal vádolta meg három női alkalmazottja, hogy a hatalmával visszaélve rendszeresen zaklatta őket. Nicole Kidman, Charlize Theron és Margot Robbie, azaz a hollywoodi sztárszínésznők élvonala alakítja a filmben azokat a nőket, akik a karrierjüket kockáztatva kezdtek harcolni az igazukért – miközben persze rápillanthatunk egy ilyesfajta ügy hátterére és messzire vezető szálaira is.

Renfield (2023)

Drakulát amúgy se szokás a filmtörténet legpozitívabb karakterei közé sorolni, és épp elég csúnyaság van a rovásán, de ami főnökként művel, az már tényleg túlzás. Nem is bírja ezt elviselni az őt hosszú-hosszú ideje szolgáló familiárisa, aki még terápiás csoportba is elmegy kínjában. A Renfield főszereplője így nem a Nicolas Cage által alakított Drakula, hanem a rettegett gróf szolgája, aki már nagyon szabadulni szeretne a bántalmazó munkakapcsolatból, ezért aztán összefog egy tűzrőlpattant rendőrlánnyal.

Mindent szabad (2023)

Épp a napokban került fel a Netflix kínálatába ez a remek párkapcsolati thriller, amiben egy ideálisnak tűnő szerelmi viszonyt munkahelyi ügyek tesznek próbára, majd változtatnak háborúskodássá. A boldog szerelmespár mindkét tagja ugyanis közös munkahelyen dolgozik, majd az egyikükből főnök lesz, és ez nem a régóta a pozíciót ambicionáló vőlegény, hanem a menyasszony. Belénk kódolt és a társadalom által elvárt nemi szerepekről fontos kérdéseket tesz fel az Alden Ehrenreich és Phoebe Dynevor főszereplésével készült új meglepetéssiker, ami közben még szexi thrillerként is tud működni.