68 éves korában elhunyt Andresz Kati, Magyarország egyik legismertebb hangja. Ő volt Susan Sarandon állandó magyar hangja, és szinkronizálta Romy Schneidert is.

Andresz Kati 1978-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Még ugyanebben az évben a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja lett. 1981–1984 között a Pécsi Nemzeti Színház, 1984–1986 között pedig a győri Kisfaludy Színház színésze volt. 1986–1987 között a szolnoki Szigligeti Színházban játszott. 1987-ben a Jurta Színház alkalmazottja volt. 1988 óta szabadfoglalkozású - írja a Színházonline.



A magyar szinkronélettel foglalkozó Szinkronjunkie a közösségi oldalán így ír a színésznőről:

Kati színpadi szerepei, irodalmi estjei mellett, amikben magam is láttam, évtizedek óta egyik ikonja a magyar szinkronnak. Kölcsönözte különleges orgánumát már, többek közt, Romy Schneidernek, Susan Sarandonnak, és például a közkedvelt Szulejmán sorozatban a mindenki által tisztelt Afife asszony hangja is volt. Általa a török színésznő csodásan szólalt meg magyarul, de eddig semmilyen elismerésben nem részesült. Ő nem panaszkodott, csendben, szerényen tette a dolgát, és vitte családját is a hátán."

Andresz Kati páratlan alakítást nyújtott a Harry Potter-filmekben is, a Weasley-család anyukájának kölcsönözte hangját, de hallhattuk a Kojakben, a Columbóban, a Magnumban, a Gyilkos sorokban, a Polipban és a Petrocelliben is. Andresz Kati pótolhatatlan veszteség a szakmának.