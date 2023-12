December 21-én került a hazai mozikba A tanári szoba című német film, melynek főhőse egy lopás ügy miatt kerül társadalmi feszültségek kereszttüzébe a munkahelyéül szolgáló iskolában. Az utóbbi hónapokban ráadásul több másik emlékezetes tanárfigurával is találkozhattunk a filmvásznon, így ideje volt listára gyűjtenünk őket a nagy elődökkel együtt.

Nyúl Béla - Hannibál tanár úr (1956)

A legtöbben nem is tudják, hogy a nyúlbélaság nem túl régi fogalom, és egy filmes karakter nevéből ered. Az pedig, hogy ennyire közkeletűvé lett, jól mutatja annak a bizonyos filmnek, Fábri Zoltán remekművének hatását. Nyúl Béla egy igazi kiesember, egy jelentéktelennek tűnő latintanár, aki hirtelen a figyelem középpontjába kerül az ókori Hannibálról írott dolgozata miatt. Felfordul az élete, mindenki ki akarja használni őt, leginkább a fajvédő politikai mozgalom, hiszen a harmincas években járunk. A tartását minden körülmények között megőrző, ezzel naggyá növő kisember szívszorító drámája társadalomkritikus szatírával keveredik, máig érvényes módon.

John Keating - Holt költők társasága (1989)

Egy nagyszerű tanárszemélyiség a diákjai egész életét meg tudja változtatni, és ezt legemlékezetesebb módon Robin Williams mutatta meg nekünk a filmvásznon. Hogy mi mindent tud adni a diákjainak egy igazán karizmatikus, érzékeny, szabad szellemmel rendelkező tanár, és hogy mennyire nem bírja a fafejű hatalom sosem a szabad szellemeket, annak örök mementója Williams életének egyik legnagyobb alakítása, és főleg az alábbi híres jelenet.

Dumbledore professzor - Harry Potter-filmek (2001-2011)

Szinte végig egy iskolában, még ha nem is épp hétköznapi iskolában játszódik az összes Harry Potter-regény és film, így hát bőséges a kínálat a varázslótanárok terén is. A listánkra nem csak azért választottuk épp Dumbledore-t, mert ő a főnök, az iskolaigazgató közöttük, hanem mert olyan fontos szerepet játszott a történetben, és azóta már a saját előzményfilmjeit is megkapta.

Dewey Finn - Rocksuli (2003)

Botcsinálta tanár is akad a listánkon, akit azzal viszont senki sem vádolhat, hogy közben botfülű is lenne. Jack Black nem is kaphatott volna testhezállóbb szerepet, mint a lecsúszott, excentrikus rockzenészé, aki kényszerűségből elvállal egy helyettesítő tanári melót, hogy aztán idővel rájöjjön, zenei értéket és kihívást bárhol találhat az ember. Pláne, ha imádják a diákok, ahogy együtt zúznak!

Maár Jakab - Magyarázat mindenre (2023)

A közelmúltban több olyan film is került a hazai mozivásznakra, amelyekben fontos szerepet kapnak tanárfigurák. Így a magyar filmművészet utóbbi éveinek egyik legjelentősebb fesztiválsikerét szállító Magyarázat mindenre is, melynek hajszolt életű történelemtanára egy érettségin elhangzó, ártatlannak szánt mondatával láncreakciót indít el, hogy aztán a felszínre kerülő társadalmi feszültségek mindent felforgassanak.

Ana - Elfogy a levegő (2023)

A tehetséges fiatal rendezőnő, Moldovai Katalin első nagyjátékfilmje megtörtént eset alapján készült: egy romániai irodalomtanárnő, Adela Stan meghurcolásának esetét gondolta tovább. A Krasznahorkai Ágnes játszotta főszereplő egy Arthur Rimbaud és Paul Verlaine életéről szóló filmet ajánl a diákjainak, ami miatt az egyik szülő feljelenti, ez pedig olyan folyamatot indít el, ami próbára teszi az egzisztenciáját és emberi kapcsolatait is. A Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjának támogatásával készült alkotás az A-kategóriás varsói filmfesztiválon három díjat is nyert, a hazai mozikban pedig még elcsíphető, akár a Magyarázat mindenre társaságában is.

Carla - A tanári szoba (2023)

December 21-től vetítik a hazai mozik ezt a német alkotást, ami azt is jól megmutatja, egy tanárnak hányféle dologban kell helytállnia a tanításon kívül is. Jelen esetben például egy lopási ügyből kibontakozó, kulturális különbségekből és társadalmi törésvonalakból táplálkozó konfliktust próbál megoldani közvetítőként, és a diákjai közösségének védelmezőjeként.