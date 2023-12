Ha moziba mennél:

Wonka (2023)

A 2023-as szilveszter moziműsorának legtutibb választása igazi színes-szórakoztató filmélmény az egész család számára. Mindenki ismeri Willy Wonka alakját, aki Roald Dahl mesekönyveinek lapjairól lépett át a mozivászonra már több alkalommal is, ezúttal pedig megismerhetjük a fiatalkorának kalandjait Hollywood új csillaga, Timothée Chalamet segítségével. Sőt, közben arra is fény derül: hogyan született meg az a bizonyos híres-hírhedt csokigyár?

Valami madarak (2023)

Szívmelengető magyar filmmel is érdemes befejezni az évet! A tehetséges fiatal alkotók által készített Valami madarak a nagyszerű Szacsvay László és Kizlinger Lilla főszereplésével mesél fontos kérdésekről, és egy különleges emberi kapcsolatról. Az idősek otthonába zárt öregúr és a büntetésből ott dolgozó lány valószínűtlen barátságát és közös lázadását mély empátiával és a humort sem nélkülözve mutatja be a film.

Ennél csak jobb jöhet (2023)

Humor, életöröm, emberi kapcsolatok. Ez jellemezte néhány évvel ezelőtt az Életrevalók című francia sikerfilmet, ami szintén épp a téli moziszezonban vált a hazai nézők kedvencévé, és ez jellemzi a rendezőinek új alkotását is, ami jelenleg fut az itthoni vásznakon. Az Ennél csak jobb jöhet két léha főhőse csak a saját hasznukat keresve keverednek a bolygóért küzdő klímaaktivisták közé, miközben ők sokkal inkább egy nőért küzdenek.

Ha a tévéműsorból választanál:

BÚÉK (2018) – 21.00 SuperTV2

Már 1978-ban is készült egy BÚÉK című magyar film, többek között Bujtor Istvánnal, Bálint Andrással, Esztergályos Cecíliával és Haumann Péterrel — ez a szilveszter este a tévéképernyőn elcsíphető vígjáték viszont nem ennek újrafeldolgozása, hanem a Teljesen idegenek című remek olasz filmé. A magyar változatban egy szilveszteri bulin jut valakinek az eszébe egy olyan veszélyes játék, hogy mindenki kirakja az asztalra a telefonját, és nyilvánossá teszi mások számára az üzeneteit.

Mr. és Mrs. Smith (2005) – 22:00 TV4

Szép hollywoodi sztárok szórakoztató csetepatéja szilveszterre jöhet? A nemek harca témájának könnyed és vicces feldolgozására példa ez az akciókomédia, melyben a 21. század elejének álompárja, azaz Angelina Jolie és Brad Pitt alakít bérgyilkos házaspárt. A boldog felek nem ismerik egymás titkos foglalkozását, egészen addig, míg a titkos megbízóiktól azt a titkos küldetést nem kapják, hogy egymást tegyék el láb alól. Némi családi perpatvar eredményeképp aztán egyre kevesebb dolog marad titkos.

Maestro (2023) - Netflix

Az év végének slágerfilmje a netes szolgáltatóknál egy igazán különleges darab. Bradley Cooper már jó ideje több, mint egy sármos filmsztár, és a kamera másik oldalán is egyre komolyabb életművet épít ki magának. A Csillag születikben bebizonyította, hogy rendezőként milyen kiváló érzékkel rendelkezik a szerelmi történetek és a zene vonatkozásában is, az új filmjében pedig épp ez a két dolog áll ismét a középpontban. A világhírű karmester, Leonard Bernstein életét filmre vivő alkotás két idősíkon játszódik, így nem csak arra ad lehetőséget Coopernek, hogy rendezőként megmutassa a hőse szerelmi életének alakulását, de arra is, hogy a főszerepben ő maga is látványos átalakulásokon eshessen át.

Ha szilveszterkor játszódó filmet szeretnél:

Szellemirtók 2. (1989)

A nyolcvanas évek klasszikus vígjátéka az első rész ismerete nélkül is tökéletesen élvezhető, benne pedig a lökött tudós-kommandóscsapat váratlan kihívással szembesül: a világunkba átlátogató szellemek végső csapásra készülnek, és szilveszter éjjel kell megakadályozni, hogy elpusztítsák egész New Yorkot. Ehhez pedig még a Szabadság-szobor is megengedett segédeszköz!

Szilveszter éjjel (2011)

Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Zac Efron, Halle Berry, Carla Gugino, Jon Bon Jovi, Ashton Kutcher, Jim Belushi, Sarah Jessica Parker, Hilary Swank: ennyi világsztárt egy filmben látni még akkor is esemény, ha amúgy inkább a „kellemes limonádé" kifejezéssel írható le a Szilveszter éjjel. A sok filmcsillag pedig úgy fér meg benne egymás mellett, hogy sok apró, szerelmi történetet láthatunk párhuzamosan — melyek természetesen mind ugyanazon a kitüntetett estén játszódnak.

Palace Hotel (2023)

A Palace Hotel című filmszatíra a válogatásunk első kategóriájában is helyet kaphatott volna, hiszen december 27-től vetítik a hazai mozik. A címadó szálloda a hófödte svájci hegycsúcsok között, egy pompás kastélyban található luxusintézmény, ahol az ezredforduló szilveszterestéjének ünneplésére még a szokásosnál is színesebb és furább vendégsereg verődik össze. Fanny Ardant, Mickey Rourke, John Cleese és a többiek bolondságai egy idő után csatatérré változtatják a helyet, egy olyan fekete komédiát eredményezve, amire csak a veterán rendezőlegenda, Roman Polanski képes.