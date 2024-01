Angol és nigériai egyszerre

1959. január 16-án a nigériai Ibadan városában született egy angol ápolónő és egy joruba származású tanár gyermekeként. A szülei Londonban ismerkedtek meg, majd Nigériába költöztek. A házasságuk azonban idővel megromlott, és Sade négyéves korában az édesanyja visszaköltözött vele és a bátyjával Angliába.

A művészneve rövidítés eredménye

A születési neve Helen Folasade Adu, így a középső neve végéből született meg az az elnevezés, ahogyan a világ őt ismeri. A Sade helyes kiejtése pedig 'Sádé', rövid á-val.

A divatszakmában kezdte

Gyerekkora óta nagyon érdekelte a divat, így a felsőfokú tanulmányait is ezen a téren végezte. Divattervezőként is dolgozott, mellette pedig modellként is ért el sikereket az 1980-as évek elején.

Háttérénekesből lett névadó frontember

A zenei karrierjét a Pride nevű együttes háttérénekeseként kezdte, de hamar felfigyeltek a tehetségére a színpadon és a dalszerzésben is egyaránt. A Smooth Operator című slágerét például még a Pride tagjaként írta a frontemberrel közösen, és az ő koncertjeiken kezdte el szólóban előadni. Idővel aztán megalakította a saját együttesét is, ami egyszerűen a Sade nevet viselte, és viseli azóta is.

Ezreket küldtek el az első koncertjéről

A Pride révén korábban szerzett népszerűsége miatt óriási érdeklődés övezte Sade első „saját" koncertjét, amit ráadásul egy kisebb éjszakai klubban tartottak, így rengeteg érdeklődő nem tudott bejutni. A korabeli tudósítások szerint ezres nagyságrendű rajongót fordítottak vissza a bejáratnál azzal, hogy megtelt a hely.

Mezítláb szeret énekelni

A karrierje kezdetén gyakran mezítláb lépett színpadra, ez pedig később egyfajta védjegyévé vált a vörös rúzzsal, a fonott copfban hordott hajjal és a nagy kerek fülbevalókkal együtt.

A gyerekét is hallhatod énekelni az egyik híres dalában

Sade egyszer házasodott meg, és egy gyermeke született egy későbbi kapcsolatából. 1989 és 1995 között a spanyol filmrendező Carlos Scola volt a férje, majd a jamaikai zenei producer Bob Morgannel éltek kapcsolatban közel egy évtizeden át, tőle született meg az egyetlen gyereke, akinek a hangja a Babyfather című dalában is hallható. 2007 óta a korábbi katona Ian Watts a párja.

Tíz évig szüneteltette a karrierjét

A 2000-ben kiadott Lovers Rock című album sikere után tíz éven át nem jelentkezett újabb dalokkal, ezalatt leginkább a gyereke nevelésével foglalkozott. Még csak nyilvános eseményeken sem jelent meg közben, egyedül az angol királynő kedvéért tett kivételt, amikor 2002-ben kitüntetés kapott tőle a zenei munkásságáért.

A csendes vidéki életre esküszik

2005-ben költözött a dél-nyugat-angliai Cotswolds környékre, ahol megvásárolt egy kőből épült régi udvarházat, és azt felújítva alakította ki az otthonát. Itt él azóta is a párjával, és a koncerteken kívül kerüli a nyilvánosságot, interjút is nagyon ritkán ad.

Mostanában filmekben hallhattad

A 2010-es Soldier of Love című album óta csak két új dallal jelentkezett Sade, ezek mindegyike egy-egy filmhez született. A Flower of the Universe című szám az Időcsavar című 2018-as Disney-filmhez készült, a The Big Unknown pedig a Nyughatatlan özvegyek című bűnügyi filmhez, aminek alapjául szolgáló régi tévésorozat (Widows) Sade nagy kedvence volt fiatalkorában.