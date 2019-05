Szakértő adta meg a magyarázatot arra, miért is ilyen szeszélyes a májusi időjárás.

Nagyon nehéz követni a májusi időjárást, néha elég egy vékonyabb felsőt felvenni, míg más napokon kabátra és esernyőre is szükségünk van. A múlt héten például a hidegrekord is megdőlt Magyarországon. Az extrém időjárás egyébként nem csak nálunk jellemző, a kontinens többi részén is szokatlan idő van: Oroszországban nemrég 31 fokot mértek.

Juhász Árpád geológus az M1 műsorában kifejtette, valószínűleg ezeket a jelenségeket a klímaváltozás okozza. Mint mondta, az utóbbi években egy kicsit megváltozott a nagy légtömegek vándorlási iránya: korábban az határozta meg az éghajlatunkat, időjárásunkat, hogy általában nyugatról keletre jöttek a nagy légtömegek, ami nem jelentett nagy hőmérsékleti különbségeket.

„Most úgy tűnik, hogy ezeknek a szélességi körök mentén terjedő légtömegeknek egy kicsit jelentéktelenebbé vált a szerepük, és függőleges irányban, tehát a hosszúsági körök mentén történnek a hatalmas nagy légáramlások. Tehát elindul az északi sarkkör környékéről egy nagyon hideg légtömeg, délről jön a meleg fölfele, és ez a kettő nem frontálisan ütközik, hanem az egyik a másik alá vagy fölé kerül, attól függően, honnan nézzük. Így lehetséges az például, hogy a hideg levegőt eltüntetik azok a légáramlatok, amelyek délről jönnek" – idézi a szakember szavait a Blikk.