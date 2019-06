Kiderült: ketten gyilkolhatták meg a hatéves szekszárdi kislányt.

Március elején unokatestvére, a 19 éves K. Dániel brutálisan kivégezte a hatéves Leonettát Szekszárdon. Akkor az elkövető azt állította, nem egyedül követte el a bűntettet, és ez most be is igazolódott: a Ripost azt írja, a gyilkos eszköz feltehetőleg egy térkő volt, amivel többször lesújtottak a gyermekre.

A kövön megtalálták a kislány és a gyanúsított DNS-ét, de mellettük azonosították egy harmadik, ismeretlen személyét is, tehát még egy elkövetőnek lennie kellett.

„Igaz, ez közvetett bizonyíték, de a család és a helybéliek elmondása, továbbá a DNS-minta alapján más elkövető is lehetett a helyszínen. Mindez arra utal, hogy lehet társtettes is ebben az ügyben, megalapozottan feltételezhető bűnsegéd vagy felbujtó részvétele" – mondta el a lapnak a család ügyvédje, dr. Székely Gábor.