Az észt Paralepa rand nevű strandról töltött fel a Google Térképre egy 360 fokban nézhető képet egy felhasználó. A férfi maga is feltűnik a fotón, ahogy anyaszült meztelenül mosolyog a kamerába.

A 24.hu egy észt portál cikkét szemlézte, utóbbi pedig azt is kiszúrta, hogy a kép valójában nem készülhetett a strandon, mivel ott nem nőnek pálmafák, a képen viszont pálmák láthatóak a meztelen férfi mögött. A férfi fotói egyébként más lokációkhoz kötve is felbukkannak a Google Térképen, de valószínűleg mind hibás, így több szempontból is furcsa, hogy a Google még nem szúrta ki a pucér férfi esztelen randalírozását a híres térképen.