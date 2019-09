Családi házak előtt parkolt le egy budapesti taxisofőr, ott elégítette ki magát, de lebukott.

Egy családi ház előtt parkolt le egy budapesti taxis, majd autójában önkielégítésbe fogott. Az ablakon át azonban jól lehetett látni, hogy mit művel, észre is vették a ház lakói. Egy nő végül ki is rohant a férfihoz, és kérdőre vonta. „Nem szégyelli magát?" – mondta az anya a sofőrnek, aki végül elhajtott járművével. „Én ezt gusztustalan dolognak tartom, mert itt rengeteg gyerek jön-megy" – mondta a nő a Tények Plusznak. Kiderült, hogy a maszturbáló taxisofőrrel már szerződést is bontott a cég.