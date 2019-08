Szakértő elárulta, milyen gyakran érdemes kimosnunk az ágyneműnket.

Megoszlanak a vélemények arról, milyen gyakran érdemes kimosni az ágyneműt. Most azonban szakértők adták meg erre a választ. Philip M. Tierno háziorvos a Women's Health magazinnak elárulta,

az ideális az, ha hetente egyszer bedobjuk az ágyneműt a mosógépbe.

Egy másik szakember arról beszélt, egészségtelen, ha havonta csak egyszer mossuk, de az sem jó, ha túl gyakran, egy-két naponta megtesszük.

„Abban az esetben, ha nagyon izzadunk az éjszaka folyamán, vagy észrevesszük, hogy koszos, akkor természetesen érdemes gyakrabban is, de nem szabad túlzásba sem vinni" – magyarázta Emmy Graber.

Bár szabad szemmel talán nem is látható, az ágyneműn rengeteg szennyeződés található, a verejtékünk, a sminkünk vagy a testápolónk mellett pollenek és penészgombák is kerülhetnek rá, ezáltal a baktériumok, sőt az atkák is könnyen el tudnak rajta szaporodni.