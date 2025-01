Koreai körömfestés: ehhez a technikához lakk sem kell

Egy új koreai szépségápolási trend uralja majd a manikűrszalonokat 2025-ben. Az úgynevezett Balsam Dye technikával a körmöket hagyományos módon festik ki, így nincs szükség körömlakkra. A technika valójában nem is új, mert egy régi szelleműzési szertartás adta hozzá az ötletet. Utánajártunk, milyen is a koreai körömfestés.

A koreai körömfestés technikáját eddig a virágzáshoz kötötték.

Forrás: instagram.com/ryupping/

Ez a koreai körömfestés titka

A Balsam Dye technika

Ha messzire visszatekintünk, és a Balsam Dye eredetét vizsgáljuk, a virágok fontos szerepet játszanak a körömfestés során, ugyanis ezek felhasználásával lehetett elérni a kívánt színhatást a körmökön. A balzsamvirágokat porrá őrölték, majd ezzel színezték meg a körmöket. A nők csak tavasszal, virágzás idején szépülhettek így, aztán persze később erre is találtak megoldást.

Feltűnő szín természetes hatással

A Balsam Dye technika alkalmazásakor ma is port használnak a körmök színezéséhez, vannak készen kapható porok. A művelet során a körmöt teljesen befedik, általában narancssárga árnyalattal, amely élénk, mégis természetes árnyalat. A körmöket csupán egy vékony, áttetsző réteg fedi, amely nagyon tartós is - annyira, hogy az alapszín addig marad meg, amíg le nem nő. Ezzel a festési technikával a körmök természetes szerkezete megmarad, és nem roncsolódik. A szín matt hatást kelt a körmökön, de aki fényesebb végeredményt szeretne, az fényes fedőlakkal lekenheti.

Hogyan működik a Balsam Dye technika?

Kaphatók Balsam Dye készletek, amelyek tartalmazzák a port és a kiegészítőket. A port vízzel kell összekeverni, annyi folyadékot kell hozzáadni, hogy paszta legyen belőle, amelyet közvetlenül a körmökre viszünk fel. Ügyelni kell arra, hogy a paszta ne színezze be a bőrt, sok idő, mire lekopik. Emellett a körömágyat festés előtt mindenképpen vissza kell tolni. A pasztás körmöket bugyoláljuk be, akár egy éjszakán át is hagyhatni. A koreai nőket egyébként nem zavarja, ha a körmük mellett is színes lesz a bőr, ez náluk a hagyományos megjelenés.

Hogyan lehet eltávolítani a színt?

Ha úgy döntünk, hogy nem akarjuk tovább viselni a korai manikűrt, egyszerű körömlakklemosó segítségével eltávolíthatod. Használj vazelint a körömágyadra, hogy ne szárítsa ki a körömlakklemosó.