Cindy Crawford: annyit kerestem már az első év alatt, amennyiről a szüleim álmodni se mertek

Cindy Crawford Christy Turlingtonnak és Kelly Corrigannek adott interjút, amelyben többek között modellkarrierje kezdetéről is beszélt. A szupermodell elárulta, már 18 évesen többet keresett, mint a szülei.

Cindy Crawford pillanatok alatt sztár lett.

Forrás: Northfoto

A fiatal lány éppen egy kukoricaföldön dolgozott, amikor egy helyi újság fotósa felfigyelt rá, és készített néhány képet róla. Az 1982-es fotó annyira híres lett, hogy a tizenéves Cindy ezután elindult John Casablancas Look of the Year versenyén, amit meg is nyert. Innen indult be a karrierje.

Pillanatok alatt nagy hal lettem, rengeteg felkérésem volt. Egy év alatt annyi pénzem lett, amiről a szüleim álmodni se mertek soha

- nyilatkozta. Hozzátette, rettegett, mielőtt elvállalta a New York-i munkákat, édesanyja volt a támasza, ő biztatta.

'Mi a legrosszabb, ami történhet? Csak gyere vissza' - mondta édesanyám mindig. Ez nagyon felszabadító volt számomra, mert azt éreztem, mellettem áll

- mesélte Crawford, aki maga is édesanya, lánya, a 24 éves Kaia pedig ugyanúgy a kifutóra termett, mint édesanyja, aki a mai napig smink nélkül is bátran megmutatja magát.