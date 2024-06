Shonda Rhimes: A Bridgerton alkotója a modern televíziózás legnagyobb mesélője

Shonda Rhimes 1970. január 13-án született Chicagóban, Illinois államban. A Dartmouth College-ben szerzett diplomát angol- és filmtanulmányok szakon. Ezután a Dél-kaliforniai Egyetem Filmművészeti Iskolájában folytatta tanulmányait, ahol forgatókönyvírásból szerzett Master of Fine Arts fokozatot. Karrierje elején filmekhez írt forgatókönyveket, nevéhez fűződik a Fekete csillag című alkotás Halle berry főszereplésével, és az Álmok útján, amiben Britney Spears játszik.

Shonda Rhimes varázsaltos világot teremtett a Bidgertonban

Forrás: AFP

Shonda Rhimes karrierjében A Grace klinika hozta meg az áttörést

A Grey's Anatomy vagy magyar címén A Grace klinika ötlete akkor született meg Rhimes fejében, amikor csatornák között váltogatva egy orvosi dokumentumfilmre bukkant. Lenyűgözték az orvosi beavatkozások, és az is, ahogy az orvosok élnek. Rhimes egy olyan drámát akart létrehozni, amely nemcsak az orvosi esetekre, hanem a doktorok személyes és szakmai életére is fókuszál. A Grace klinika 2005-ben debütált, és azonnal nagy sikert aratott, köszönhetően a sokszínű szereplőgárdájának és lebilincselő egyéni sorsoknak, történeteknek. A sorozat már a 20. évadnál jár, ez a leghosszabb ideje futó orvosi dráma a televíziózás történetében.

A Bridgerton-világ megteremtése

Rhimes "Bridgerton" című sorozata teljesen eltér a korábbi munkáitól. Shonda egy repülőútra keresett magának olvasnivalót, teljesen véletlen emelte le a könyvesbolt polcáról Julia Quinn egyik regényét, mely a sorozat megírására ihlette. Elvarázsolta őt a karakterek mélysége, és az a világ, melybe Quinn repítette. Elbűvölte a gondolat, hogy egy olyan kosztümös drámát hozhat létre, amely modern elemeket is tartalmaz. A "Bridgerton" 2020 decemberében debütált a Netflixen, és nagyon gyorsan a világ kedvence lett. A fényűző produkcióban erős színészi alakításokat láthatunk, a Regency-korszak Londonjának merész újraértelmezése erotikával fűszerezve pedig varázslatos világot teremt.

Forrás: AFP/AFP or licensors

Shonda Rhimes új világokat teremt

Shonda Rhimes nemcsak a 21. század legkedveltebb televíziós sorozatait hozta létre, hanem igazi úttörő is Hollywoodban. Produkciós cége, a Shondaland olyan tartalmakat gyárt, amelyek eltérnek a normáktól és teljesen új, friss szemszögből mutatják be a világot. Rhimes munkája utat nyitott a jövő generációinak, bizonyítva, hogy az elfogadó narratívák is érhetnek el óriási sikereket.