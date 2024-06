Sztárok akkor és most: színészek, akikért a 80-as években megőrültek a tinilányok

Sokan odavoltak értük, de ahogy a hétköznapi emberek, úgy az ő fejük felett is eljár lassan az idő, nyomot hagyva többek között a megjelenésükön is. Ez azonban nem változtat a tényen, hogy rajongtunk és még mindig rajongunk értük, hiszen van, amit senki és semmi nem vehet el sem a sztároktól, sem tőlünk.

Rob Lowe, a 80-as évek sztárja igazi szívtipró volt

Forrás: Northfoto

Lássuk, mi lett a 80-as évek szívtipró sztárjaiból

Rob Lowe

Mindössze 15 éves volt, amikor színészkedni kezdett, így a 80-as években épp ideális korban volt már ahhoz, hogy tinibálvány lehessen belőle. Lett is. Rob Lowe tinilányok millióinak szobájában kapott helyet, ahol a falra ragasztott plakátokról mosolygott vissza a róla álmodozó kamaszlányokra. Számos tévéműsorban szerepelt, s bár egy időre ugyan eltűnt, visszatérése óta továbbra is foglalkoztatott színész, sőt, saját podcastja is van.

Rob Lowe

Forrás: GettyImages

John Cusack

John Hughes első, Tizenhat szál gyertya című sikerfilmjében ő kapta első főszerepet, de igazi hírnévre olyan tinifilmekben vállalt szerepeivel tett szert, mint a Jobb, ha hulla vagy, a Tuti dolog és az Egy őrült nyár. Pályája azóta is töretlen, közel 100 filmben játszott szerepet, számos jelölést és díjat zsebelt be. A magánéletéről keveset tudni, annyit viszont igen, soha nem nősült meg, gyermekei nincsenek, viszont aktívan politizál.

John Cusack

Forrás: Nmorthfoto/GettyImages

Emilio Estevez

Nulladik óra, Kerge kacsák, Szent Elmo tüze, A kívülállók, és még számos sikerfilm szereplője, nem meglepő módon a fent említett egykori szépfiúkkal együtt. Híres színészdinasztiájának egyetlen tagja, aki megőrizte az eredeti vezetéknevét, és nem Sheen néven futott be Hollywoodban. Ha nem is olyan aktívan — ami 62 évesen nem meglepő —, mai napig dolgozik rendezőként és producerként is.

Emilio Estevez

Forrás: Northfoto/AFP

Christian Slater

A sztár volt olyan szerencsés, hogy a 80-as évek egyik nagyjátékfilmsikerében, a Billie Jean legendája című filmben kapott szerepet,majd a Gyilkos játékok szociopata középiskolását alakíthatta. Az 54 éves színész karrierje azóta is töretlen, feltűnésétől a mai napig szinte nincs is olyan év, amelyben ne rukkolt volna elő újabb filmmel.