Sarolta hercegnő és Pippa Middleton: a rajongók olvadoznak a gondokosdó nagynéni és unokahúga édes fotói láttán

Az utolsó pillanatig nem lehetett tudni, hogy ki megy Katalin hercegnével a fontos eseményre. Tavaly a kis Lajos hercegen kívül a család minden tagja ott volt Wimbledonban, idén viszont a walesi hercegnő kislánya, Sarolta hercegnő és a testvére, Pippa Middleton társaságában nézte végig a wimbledoni tenisztorna férfi egyes döntőjét.

Pippa Middleton és Sarolta hercegnő nagyon élvezték a tornát

Forrás: WireImage/Celebrity Sightings At Wimbledon 2024 - Day 14

Pippa Middleton és Sarolta hercegnő édes pillanatai

A háromgyermekes édesanya szemmel láthatóan nagyon élvezte a versenyt és jól mulatott kilencéves unokahúgával, miközben egymás mellett ültek a királyi páholyban. Pippa kifogástalan alakját egy karcsúsított, piros virágos midi ruhában mutatta meg, miközben figyelte, ahogy Carlos Alcaraz győzedelmeskedik Novak Djokovic felett. Sarolta hercegnő egy Guess márkájú, sötétkék-fehér pöttyös ruhát viselt, ami tökéletesen passzolt nagynénje és édesanyja, Katalin hercegné ruhájához. A verseny alatt Pippa és Sarolta többször összemosolyogtak, ráadásul Pippa a gondoskodó nagynéni szerepét betöltve támogatta a kis Saroltát, miközben a walesi hercegné a pályára ment, hogy átadja a trófeákat. A rajongók odavannak a róluk készült fotókért, amelyek alapján le sem lehetne tagadni mekkora összhang van kettejük között.

Pippa szemmel láthatóan nagyon jó kapcsolatot ápol az unokahúgával

Forrás: WireImage/Celebrity Sightings At Wimbledon 2024 - Day 14

Így reagált Sarolta hercegnő, amikor édesanyját álló ovációval fogadták Wimbledonban

Katalin hercegné legnagyobb rajongója minden bizonnyal a kislánya, Sarolta hercegnő. Ezt bizonyítja azt a fotó, ami július 14-én, Wimbledonban készült róluk. Amikor elfoglalták helyüket a Centre Court királyi páholyának első sorában, a közönség felállt, és állva tapsolta meg a rákbeteg hercegnét. Sarolta hercegnő büszkén nézett fel édesanyjára, egészen biztosan megértette a pillanat jelentőségét. Katalin is láthatóan meghatódott a kedves fogadtatástól.

A wimbledoni tenisztornán való részvétel volt Katalin második nyilvános szereplése azóta, hogy bejelentette, rákkal küzd. Június közepén, fél év után először a Trooping the Colour parádén láthattuk. Akkor azt közölte a palota, hogy a hercegné nyáron szeretne még részt venni pár eseményen, ha az egészségi állapota engedi, így mindenki remélte, hogy Wimbledonban is ott lesz. Erről azonban az utolsó pillanatig nem lehetett tudni semmit, a férfi döntő előtti napon közölte csak a Kensington-palota, hogy Katalin tiszteletét teszi a verseny zárónapján, várhatóan ő adja majd át a díjat a nyertesnek.