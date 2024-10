Lady Gaga a vőlegényéről vallott: minden megváltozott, amikor beleszeretett Michael Polanskyba

Szeptember 30-án, hétfőn a Joker: Kétszemélyes téboly című filmjének Los Angeles-i premierjén készült exkluzív interjúban a Grammy-díjas énekesnő arról mesélt, milyen volt vőlegényével együtt dolgozni legújabb, Harlequin című stúdióalbumán, amely egyben a film kísérőalbuma is. Michael Polanksy társproducerként dolgozott a projekten Lady Gaga mellett.

Lady Gaga a Joker: Kétszemélyes téboly című filmjük kapcsán mesélt szerelméről

Forrás: AFP/AFP or licensors

„Ez volt az első alkalom, hogy úgy döntöttünk, belevágunk és megcsináljuk. Egyszerűen így éreztük helyesnek. Annyira izgatottak voltunk, totál beleéltük magunkat, és készen álltunk az indulásra” — magyarázta Lady Gaga, hogyan kezdődött az első közös projektjük vőlegényével, Michael Polanskyval.

Polansky Lady Gaga társszerzőjeként szerepel a Harlequinen szereplő dalokban, köztük a „Good Morning”, a „Get Happy”, az „Oh, When the Saints” és a „If My Friends Could See Me Now” című számoknál. A dalok, amelyeknek elkészültéhez hozzájárult, standardek és show-dallamok, amelyeket hangzásban és szövegben is frissítettek.

A 13 számot tartalmazó album két eredeti dal, a „Happy Mistake” és a „Folie à Deux” kivételével feldolgozásból áll.

Lady Gaga imádja a vőlegényét

Az énekesnő a közös munka mellett arról is beszélt, mennyire odavan Michael Polanskyért.

„Egyszerűen imádom a vőlegényemet. Ő a legjobb barátom. Ő a társam, és úgy érzem, hogy amikor a legjobb barátoddal vagy, minden megváltozik” — áradozott szerelméről Lady Gaga.

A párt először 2020-ban hozták kapcsolatba egymással, amikor egy szilveszteri partin Las Vegasban csókolózva fotózták le őket. Kapcsolatukat az Instagramra feltöltött, a 2020-as Super Bowlon, Miamiban készült képekkel tették hivatalossá. Idén júliusában Lady Gaga a 2024-es párizsi olimpián Gabriel Attal francia miniszterelnöknek árulta el, hogy ő és Michael Polansky eljegyezték egymást.