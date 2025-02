Sokkoló! Betörtek Nicole Kidman luxusotthonába — Csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia

Sajtóértesülések szerint az 57 éves Nicole Kidman és a szintén 57 éves countryénekes nem tartózkodott otthon, amikor a betörés történt. A TMZ beszámolója szerint a pár egyik alkalmazottja nem sokkal azután érkezett a házhoz, hogy az elkövető betörte az egyik ablakot. A tolvaj meghallotta az illető érkezését, és azonnal elmenekült a helyszínről.

Nicole Kidman villájába betörték

Forrás: Northfoto

Nem világos, hogy a betörő elvitt-e bármit az ingatlanból, és eddig letartóztatás sem történt. Nicole Kidman és Urban képviselői nem reagáltak az esettel kapcsolatos megkeresésekre.

Nicole Kidmannek és Keith Urbannak több otthona is van

A világhírű pár 2008-ban vásárolta meg a Beverly Hills-i házat, amely 3977 négyzetméteres alapterületű, öt hálószobával és négy fürdőszobával rendelkezik. A villához medence, teraszok és egy második emeleti, körbefutó terasz is tartozik.

Nicole Kidman és Urban több ingatlannal is rendelkeznek: a Business Insider szerint egy 3,4 millió dolláros nashville-i kastély, két ausztráliai otthon és egy 10 millió dolláros New York-i lakás is a birtokukban van.

A házaspár 2006-ban házasodott össze, két közös lányuk van: a 16 éves Sunday és a 13 éves Faith.