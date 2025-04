Fűzőben, szoknya nélkül villantotta meg kerek fenekét mindenki kedvenc színésznője

Julia Fox a megjelenését később mokka színű napszemüveggel egészítette ki, hogy ebben a nem kicsit merész ruhakölteményben bulizzon a sivatagi témájú partin.

Julia Fox cowgirl ihlette meztelen fűzőt és egy tangát kivillantó, átlátszó harisnyával párosított chapset viselt

Forrás: NurPhoto

Julia Fox az Instagramon oszott meg képeket a nem mindennapi szettben pózolva

Fox, aki Charli XCX-szel és Tygával pózolt a fotókon, az Instagramon keresztül osztott meg pillanatképeket a kiruccanásról. De nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy ebben a ruhában fotózták le, ugyanezen a napon a Coachella zenei fesztivál második napján is részt, ott is a merész szettet viselte.

A színésznő a 2025-ös Grammy-gálán is megvillantotta a tangáját, amikor egy teljesen átlátszó felsőben és szoknyában sétált végig a vörös szőnyegen.

Julia Fox ruhája nagyon hasonlított Bianca Censori hírhedt szettjére

Forrás: NurPhoto

Julia fox, akinek Down the Drain címen könyve is megjelent már, egy túlméretezett bőrdzsekit viselt, amit egy sárga latexkesztyűvel egészített ki. A ruha hasonlított arra a „ruhára”, amit exe, Kanye West felesége, Bianca Censori viselt ugyanezen a díjátadón, bár az ausztrál modell kihagyta a fehérneműt.