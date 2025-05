Ennyit változtak a Tudom, mit tettél tavaly nyáron szereplői – GALÉRIA

Ha a te kedvenc filmed is a Tudom, mit tettél tavaly nyáron volt, akkor ez a galéria most téged is visszarepít a rég elfeledett 90-es évekbe.

Lássuk, mennyit változtak a Tudom, mit tettél tavaly nyáron sztárjai.

Forrás: Ron Galella Collection

Ennyit változtak a Tudom, mit tettél tavaly nyáron színészei

Kísért a múlt

A kilencvenes évek igazán emlékezetes filmalkotásokat produkált: virágkorukat élték a tinihorrorok, amik néhol inkább viccesek voltak, mint ijesztőek, de kétségtelenül imádtuk őket, még ha a szüleinket nem is dobta fel túlzottan a tény, hogy ilyesmiken szórakozunk.

Az egyik legikonikusabb ilyen film egyértelműen a Tudom, mit tettél tavaly nyáron, ami olyan színészeket vonultatott fel, akik ma is a sztárvilág aktív szereplői.

Szinte hihetetlennek tűnik, hogy már 28 éve, hogy először rettegtünk az érettségi banketten történt baleset szörnyű következményein, de legfőbb ideje egy kis nosztalgiázásnak: lássuk, mennyit változtak a Tudom, mit tettél tavaly nyáron színészei a film debütálása óta!