Károly király meghökkentő szokásai a hálószobában – Furcsa, intim titkokra derült fény

Klusovszki Kíra
2026.04.29.
A brit királyi család élet sokszor kifinomultnak és szabályozottnak tűnik, de a kulisszák mögött egészen meglepő szokások húzódnak meg. Károly királynál ez a precizitás még a hálószobára is kiterjed.

Bár a brit királyi család tagjai köztudottan szigorú protokoll szerint élik az életüket, vannak szabályok, amelyeket még a privát szférájukban sem tudnak teljesen elengedni. Ezek a keretek a mindennapok legapróbb részleteire is kiterjednek, így az állandó rend és kiszámíthatóság az otthoni életükben is meghatározó szerepet kap, főleg Károly király esetében.

A furcsa szokásain túl, Károly király egy egészen meglepő étrendet is követ, reggelije szinte mindig ugyanaz, pontos összetevőkkel és mennyiségekkel. 
Károly király protokollja a hálószobára is kiterjed 

Bár a brit uralkodó közismerten, már-már mániákusan ragaszkodik a saját szokásaihoz, ez a fajta kontroll a legintimebb pillanataiban sem oldódik fel. Szokásainak egy része habár ártalmatlan különcségnek tűnhet, mégis jól mutatja, mennyire fontos számára a megszokott rend és a kiszámíthatóság. 

Ezek a rutinok nem pusztán furcsa beidegződések, hanem egyfajta személyes kontrollt is jelentenek számára, kapaszkodót, amiktől nem szívesen vállna meg.

Abban azonban biztosak lehetünk: kevés olyan híresség létezik, akinek mindennapjai egy ennyire szigorúan felépített rend szerint zajlanak.

Rigolyák, amikről még biztosan nem hallottál 

  • Még a matracát is magával cipeli 

A 77 éves uralkodó kifejezetten kényes arra, milyen körülmények között alszik el, és ez messze túlmutat az átlagos igényeken. III. Károly esetében ugyanis a megszokott komfort szinte elengedhetetlen, számos beszámoló szerint utazásai során gyakran saját ágyneműjét, sőt, akár még az ágykeretét is magával viteti. Egyes források úgy tudják, hogy hosszabb utaknál nem csupán a ruháit csomagoltatja össze, hanem egy egész teherautónyi berendezést is előreküld, hogy minden pontosan megfeleljen az elvárásainak.

 A „csomag” részéből természetesen nem hiányozhat ortopéd matraca, és a saját ágyneműhuzata sem, sőt, előfordult már az is, hogy egy, a Skót-felföldet ábrázoló festményét is magával vitte.

Egy korábbi északkeleti látogatása előtt például Tom Bower könyvében arról is beszámolt, hogy Károly már egy nappal korábban előre küldte a személyzetét egy teherautóval, amelyben bútorait is odaszállíttatta, hogy azokra cseréljék a vendégszoba berendezéseit még akkor is, ha azok egyébként teljesen megfelelőek voltak. 

  • Saját vécéülőke 

Ha azt gondoltad, hogy a hálószobaberendezések jelentik a maximumot, akkor bizony tévedtél, ugyanis III. Károly még ennél is tovább megy, ha a saját komfortjáról van szó. 

A beszámolók szerint ugyanis nemcsak bútorokat és ágyneműt szállíttat magával, hanem olyan személyes tárgyakat is, mint például a saját vécéülőkéje, sőt ezen felül a megszokott, prémium minőségű toalettpapírjáról sem képes lemondani.

Az uralkodó számára a megszokott környezet nem luxusnak, hanem alapfeltételnek számít, még abban az esetben is, amikor éppen távol van az uralkodói háztól

  • A fürdővíz hőmérsékletére is figyel

Ha már a fürdőszobánál járunk, az uralkodónak az sem mindegy, milyen vízben fürdik meg esténként, ugyanis ennél a témánál is szigorú szabályai vannak, fürdési szokásaiban is egy rendkívül precíz, előre meghatározott rendet követ. 

Paul Burrell, Diana hercegné egykori inasa korábban arról is beszámolt, hogy az uralkodó állítólag a langyosnál alig melegebb fürdővizet kedveli, a kádat pedig sosem engedi teljesen tele, csupán félig feltöltve érzi kényelmesnek, ráadásul még a dugónak is egy előre, pontosan meghatározott pozícióban kell lennie. 


Nem egyedül költözött új otthonába a bukott András herceg

A volt herceg életkörülményei jelentősen átalakultak az elmúlt időszakban: királyi címének elvesztése és kilakoltatása után egy jóval szigorúbb, szabályozottabb környezetben él. András társasága a hét kutyája, ők jelentik számára a támaszt.

Vasraktáraink titkos élete: mi történik, ha kiürülnek a tartalékaid?

A fáradékonyság, a sápadtság vagy a terhelhetőség csökkenése mögött gyakran nem pusztán stressz vagy alváshiány áll. Előfordulhat, hogy a szervezet vasraktárai kezdenek kiürülni és az okozza a tüneteket. A vas létfontosságú ásványi anyag: nélküle nincs megfelelő oxigénszállítás, nincs energikus működés. De vajon hol tárolja a testünk a vasat, és mi történik, ha elfogynak a tartalékok?

Régi, különleges magyar lánynevek, amiket ideje leporolni és újra elővenni

Ha már unod a sok Hannát és Zoét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu