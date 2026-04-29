Károly király meghökkentő szokásai a hálószobában – Furcsa, intim titkokra derült fény

Bár a brit királyi család tagjai köztudottan szigorú protokoll szerint élik az életüket, vannak szabályok, amelyeket még a privát szférájukban sem tudnak teljesen elengedni. Ezek a keretek a mindennapok legapróbb részleteire is kiterjednek, így az állandó rend és kiszámíthatóság az otthoni életükben is meghatározó szerepet kap, főleg Károly király esetében.

A furcsa szokásain túl, Károly király egy egészen meglepő étrendet is követ, reggelije szinte mindig ugyanaz, pontos összetevőkkel és mennyiségekkel.

Károly király protokollja a hálószobára is kiterjed

Bár a brit uralkodó közismerten, már-már mániákusan ragaszkodik a saját szokásaihoz, ez a fajta kontroll a legintimebb pillanataiban sem oldódik fel. Szokásainak egy része habár ártalmatlan különcségnek tűnhet, mégis jól mutatja, mennyire fontos számára a megszokott rend és a kiszámíthatóság.

Ezek a rutinok nem pusztán furcsa beidegződések, hanem egyfajta személyes kontrollt is jelentenek számára, kapaszkodót, amiktől nem szívesen vállna meg.

Abban azonban biztosak lehetünk: kevés olyan híresség létezik, akinek mindennapjai egy ennyire szigorúan felépített rend szerint zajlanak.

Rigolyák, amikről még biztosan nem hallottál

Még a matracát is magával cipeli

A 77 éves uralkodó kifejezetten kényes arra, milyen körülmények között alszik el, és ez messze túlmutat az átlagos igényeken. III. Károly esetében ugyanis a megszokott komfort szinte elengedhetetlen, számos beszámoló szerint utazásai során gyakran saját ágyneműjét, sőt, akár még az ágykeretét is magával viteti. Egyes források úgy tudják, hogy hosszabb utaknál nem csupán a ruháit csomagoltatja össze, hanem egy egész teherautónyi berendezést is előreküld, hogy minden pontosan megfeleljen az elvárásainak.

A „csomag” részéből természetesen nem hiányozhat ortopéd matraca, és a saját ágyneműhuzata sem, sőt, előfordult már az is, hogy egy, a Skót-felföldet ábrázoló festményét is magával vitte.

Egy korábbi északkeleti látogatása előtt például Tom Bower könyvében arról is beszámolt, hogy Károly már egy nappal korábban előre küldte a személyzetét egy teherautóval, amelyben bútorait is odaszállíttatta, hogy azokra cseréljék a vendégszoba berendezéseit még akkor is, ha azok egyébként teljesen megfelelőek voltak.

Saját vécéülőke

Ha azt gondoltad, hogy a hálószobaberendezések jelentik a maximumot, akkor bizony tévedtél, ugyanis III. Károly még ennél is tovább megy, ha a saját komfortjáról van szó.

A beszámolók szerint ugyanis nemcsak bútorokat és ágyneműt szállíttat magával, hanem olyan személyes tárgyakat is, mint például a saját vécéülőkéje, sőt ezen felül a megszokott, prémium minőségű toalettpapírjáról sem képes lemondani.

Az uralkodó számára a megszokott környezet nem luxusnak, hanem alapfeltételnek számít, még abban az esetben is, amikor éppen távol van az uralkodói háztól.

A fürdővíz hőmérsékletére is figyel

Ha már a fürdőszobánál járunk, az uralkodónak az sem mindegy, milyen vízben fürdik meg esténként, ugyanis ennél a témánál is szigorú szabályai vannak, fürdési szokásaiban is egy rendkívül precíz, előre meghatározott rendet követ.

Paul Burrell, Diana hercegné egykori inasa korábban arról is beszámolt, hogy az uralkodó állítólag a langyosnál alig melegebb fürdővizet kedveli, a kádat pedig sosem engedi teljesen tele, csupán félig feltöltve érzi kényelmesnek, ráadásul még a dugónak is egy előre, pontosan meghatározott pozícióban kell lennie.



