Berobbant a nyár, és vele a kánikula. Ebben az időben a legkényelmesebb viselet egy szellős ruha, és egy kényelmes, nyitott lábbeli. A papucsok és szandálok terén idén szuper trendek uralkodnak, szóval hőségriasztásra fel!

Chunky szandálok

Itt van a chunky sneakerek nyári változata. Bevállalós darab, az biztos, hogy ebben megnéznek majd az utcán. Egy egyszerű, trikós, shortos outfitet is könnyen feldobhatsz vele, uralni fogja az összeállítást.

Kétpántos fazonok

A kétpántos papucsok jó pár éve hogy divatba jöttek, és habár az elején kissé szokatlan volt ezt a fazont az utcán viselni, nem csoda, hogy nem tudjuk elengedni, hiszen rendkívül kényelmesek. Platform változatban is megtalálod az üzletekben.

Gumipapucsok

A gumipapucsnak sem ez az első szezonja, de idén még hangsúlyosabban van jelen. Előnye, hogy könnyen tisztítható, letisztultabb, de neon színekben is kapható, az áttetsző darabok kifejezetten vagányak.

Állatmintás darabok

Az állatminta több szezon óta tartja magát, ezúttal a papucsok és a szandálok terén is megjelent. Ami a mintákat illeti, találsz leopárd-, kígyó-, zebra-, de akár még tehénmintázatot is, a fazonok között pedig a letisztultabb és a masszívabb darabok is megtalálhatók.

Természetes anyagok

Ahogy az ékszerek terén, úgy a lábbelik esetében is megjelentek a természetes anyagok. Raffia, juta, szalma és kötél is szerepel a repertoárban. Imádnivaló darabok!

Masnis papucsok

Ha a kényelem mellett nőiességre, kecsességre is vágysz, akkor válaszd a masnis darabokat. Színesek és látványosak is. Igazán csajos darabok, bár általában vékony talpúak, ami hosszú távon nem biztos, hogy a legkényelmesebb választás.