Három csillagjegy szülötteiből lesznek a legnagyobb valószínűséggel milliárdosok

A Bikák teszik ki a világ milliárdosainak 10%-át. Szeretik a csicsás, feltűnő dolgokat és mindent megtesznek, hogy meg is szerezzék azt, amit tetszik nekik. A makacsság, a könyörtelenség és a magabiztosság keveredik bennük, megspékelve egy kis birtoklási vággyal, felnőttként is olyanok, mint az erőszakos kisgyerekek. A "túl sok sem elég" hitvallás szerint élnek, céljuk az élethosszig tartó anyagi biztonság és kényelem megteremetése - írja a The Small Business Blog.

A milliárdos Bikák közé tartozik a Facebook társalapítója és vezérigazgatója, Mark Zuckerberg, a porszívómágnás James Dyson, és a BMW örökösnője, Susanne Klatten.