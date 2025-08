Nem esett messze az alma a fájától — Így néznek ki a legszebb sztárok gyönyörű gyerekei — FOTÓK

A szépség felszíni dolog, ezt már az elején érdemes rögzíteni, de az is tagadhatatlan, hogy a szép vonások vonzzák a tekintetet. Ahogy a szólás tartja, ízlések és pofonok különbözőek, és tény, hogy mindenkinek más tetszik — van, aki a teljesen szabályos arcért van oda, míg más egy nagyobb orrot, vékony vagy épp nagyon is dús ajkat részesít előnyben. De abban talán megegyezhetünk, hogy ha az értéket egészen másban látjuk is, a legszebb nőknek tartott sztárok női és férfi szemmel is ugyanolyan kellemes látványt nyújtanak.

A legszebb sztárok egyike Sofia Vergara

Forrás: Getty Images

Mutatjuk a legszebb sztárokat és világszép gyerekeiket!

A következő sztárgyerekek biztosan nem mennek panaszra híres szüleikhez a genetika miatt. Következzenek a legszebb sztárok és gyönyörű gyerekeik!

Heidi Klum és legidősebb lánya, Leni Klum

Forrás: Getty Images

A szupermodell anyuka, Heidi Klum és szintén modell lánya, Leni Klum nem olyanok, mint két tojás, mégis mindketten gyönyörűek.

Sofía Vergara és a fia, Manolo Gonzalez Vergara

Sofia Vergara fia, Manolo sem panaszkodhat sztáranyukája génjeire

Forrás: Getty Images North America

A tüzes kolumbiai színésznő, Sofia Vergara már 53 éves, de húszéveseket megszégyenítő alakja és gyönyörű arca még mindig hódít, ahogy a szintén színész fia, Manolo is.

Vanessa Paradis és a lánya, Lily-Rose Depp

Forrás: Getty Images

Modellként kezdte, színésznőként folytatta karrierjét Vanessa Paradis, akinek lánya tűpontosan követte anyja karrierútját. Lily-Rose azért apjának, a szebb napokat is megélt Johnny Deppnek is bőven köszönheti a szépségét.

Cindy Crawford és a lánya, Kaia Gerber

Cindy Crawford lány az anyja kiköpött mása

Forrás: Getty Images North America

Ha valakire, akkor Cindy Crawford lányára bátran mondhatjuk, hogy az anyja kiköpött mása. A fenti sztárgyerekekhez hasonlóan nepo baby Kaia Gerber is szupermodell édesanyja nyomdokaiba lépett.

Elizabeth Hurley és a fia, Damian Hurley

Liz Hurley fiának az anyjánál is finomabbak a vonásai

Forrás: Getty Images

Az egykori modell, ma már inkább színésznő, Liz Hurley fia olyan szép, hogy akár lány is lehetne, ám Damian Hurley brit modell és színész nem az.

Catherine Zeta-Jones és a lánya, Carys Zeta Douglas

Catherine Zeta-Jones lányának mindkét szülője vonásaiból jutott

Forrás: Getty Images Europe

Az Oscar-díjas színésznő és férje, Michael Douglas nem panaszkodhatnak. Lányuk, aki mindkettőjük vonásaiból örökölt, nemcsak csodaszép, de okos is. Carys Zeta Douglas egyelőre nem követi a szüleit a pályán, viszont 22 évesen már megszerezte az első diplomáját.