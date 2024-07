Atlantiszi horoszkóp - Lelked rejtett titkait tárja fel

Atlantisz egy mitikus, tengerbe veszett világ a mondák szerint, amely a mai napig foglalkoztatja a tudósokat. Elvileg ismerték az asztrológiát, de saját rendszert építettek ki. Náluk csak a születési nap számít, az év és a hónap nem, és nem 12, hanem 9 csillagjegyet tartottak számon.

Idővel mindenki rálép az önismeret útjára, ahol jó, ha kapunk egy kis égi segítséget, hogy kiderítsük, kik is vagyunk valójában. Ebben segít az atlantiszi horoszkóp.

Ösztön csillagjegy, aki bármely hónap 1-jén, 10-én, 19-én, vagy 28-án született

Csalhatatlanul vezetik az intuíciói, ösztönös természet. Gyors észjárásának és talpraesettségének köszönhetően képes megragadni minden lehetőséget, amelyet a sors kínál. Élete során többféle „szerepben” is kipróbálja magát.

Egység csillagjegy, aki bármely hónap 2-án, 11-én, 20-án, vagy 29-én született

Életfeladata az egység, a közösség megtalálása. Segítőkész természet, ám nagyon függ a környezet visszajelzéseitől, törékennyé teheti a megfelelni vágyása. Meg kell tapasztalja, hogy önmagadban is értékes egész.

Jelenlét csillagjegy, aki bármely hónap 3-án, 12-én, 21-én vagy 30-án született

Képes megélni a pillanat nyújtotta örömöket, ugyanakkor nagyon is gyakorlatias. Erőssége, hogy át tudja tekinteni a rejtett összefüggéseket is, minden helyzetben hamar rátalál a megoldásra. Mások is szívesen fordulnak hozzá tanácsért.

Erő csillagjegy, aki bármely hónap 4-én, vagy 13-án, 22-én vagy 31-én született

Erőt sugároz magából, bárhol is jelenik meg, mély nyomot hagy másokban. Biztos kézzel nyúl a kényes kérdésekhez is, diplomatikus, higgadt természet, nagy munkabírással. Az üzleti érzéke kiemelkedő, és remekül tud motiválni másokat!

Kapcsolódás csillagjegy, aki bármely hónap 5-én, vagy 14-én, vagy 23-án született

Igazán népszerű, titokzatos kisugárzásával egyszerűen vonzza az embereket! Jól bánik a szavakkal, és remekül ért ahhoz, hogy összekapcsoljon embereket. A karrierében is kamatoztatni tudja az ismeretségeit.

Harmónia csillagjegy, aki bármely hónap 6-án, vagy 15-én, vagy 24-én született

Kiegyensúlyozott természet, kedves, érzelmes, bájos és érzékeny. Az életben sokszor támaszkodik mások segítségére, ám sosem él vissza ezzel. Érzékenységének köszönhetően rá tud hangolódni másokra, és finoman közelít a problémákhoz.