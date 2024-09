3 csillagjegy, aki karácsonyig teljes stílusváltáson megy keresztül

Skorpió (október 23. – november 21.)

Milyen volt? A Skorpiók stílusa sötét, titokzatos és kissé drámai. Szeretik a fekete és mélyvörös árnyalatokat, a bőrből és bársonyból készült ruhákat, amelyek rejtélyességüket hangsúlyozták. Stílusuk mindent elárult arról, hogy erős, független emberek, akik nem félnek megmutatni személyiségük intenzív oldalát sem.

Milyen lesz? Karácsonyra a Skorpió átalakulása a stílusában is érezhető lesz. Bár megtartja a sötétebb árnyalatokat, de most a játékosabb irányba mozdul el. Egyre több világosabb színt – például ezüstöt és fehéret – csempész be ruhatárába, miközben a minimalista stílus felé fordul. A hangsúly most inkább az apró részletekre kerül. Ez az átalakulás a belső változásaival is összhangban lesz, mivel az év végére a Skorpiók új erőre kapnak, és készek lesznek megmutatni igazi énjüket.