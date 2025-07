Bekapcsolt tévé mellett alszol el? - Bele is halhatsz a rossz szokásodba

Egyre jobban izgatja a kutatókat, hogy milyen hatással lehet az életünkre, és az általános egészségi állapotunkra az alvásunk minősége. Számos kutatás született már a témában, és jelenleg is rengeteg felmérés zajlik, amelyek azt vizsgálják, hogy mikor, mennyit, és milyen körülmények között kellene aludnunk ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. Most már egy dolgot biztosan kijelenthetünk: azok az emberek, akik lámpa mellett alszanak el, vagy a bekapcsolt tévé mellett szunyókálnak, az egészségüket kockáztatják.

Alvás egészségesen: kerüld el az éjszakai fényt

Forrás: Getty Images

Nézzük mi az a 3 alvás közbeni szokás,ami növelheti a halálos szívbetegségek kialakulásának esélyét

A kutatók három olyan kockázatnövelő éjszakai tevékenységet szedtek össze, amelyek rontják az alvásunk minőségét, és hatással vannak az egészségünkre is.

1. Bekapcsolt tévé vagy felkapcsolt lámpa mellett alszol

Azoknál, akik nagyobb mennyiségű éjszakai fénynek voltak kitéve, sokkal nagyobb eséllyel alakult ki koszorúér-betegség, szívelégtelenség vagy pitvarfibrilláció. Az eredmények alátámasztják, hogy az éjszakai fény növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Az éjszakai fény ugyanis cirkadiánritmus-zavarokat okoz, ez pedig felborítja az emberek biológiai óráját, ami felelős az álmosság és az ébrenlét állapotaiért - derült ki a Flinders Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézet tanulmányából.

2. Nem alszol eleget

A kutatásból kiderült az is, hogy azoknál az emberekeknél, akik hosszú időn keresztül kevesebb mint 5 órát aludtak, gyakoribb volt az artériákat érintő betegségek száma, mint a 7-9 órát alvó társaiknál. A keveset alvó embereknél gyakorivá vált a visszeres láb vagy az erek elzáródása.

3. Rendszertelenül alszol

A Journal of Epidemiology and Community Health folyóirat tanulmánya szerint a változó elalvási- és felkelési idővel rendelkező embereknél szignifikánsan magasabb számban alakult ki stroke vagy szívroham. Egy friss kutatás szerint már néhány alkalomnyi alváskihagyás vagy eltolódott időben történő lefekvés is növelte a kockázatot - írja a Sun. Apropó rendszertelenség: a vizsgálat szerint a délutáni szunyókálás 12 százalékkal növelte a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát.