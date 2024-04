Egerházi Attila: "A testbeszéd, a legősibb nyelv révén, sokkal többet mond a szavaknál...”

Müller Péter régi barátom és szerzőtársam, Játék az életünk című könyvében írta, hogy „Magyarországon születtem, itt élek több, mint nyolcvan éve, amelyik országban minden év kettőnek számít”. Ez teljesen igaz ránk nézve is, mert olyan tempóban építettük a balettszínházat, olyan sok bemutatót tartottunk és oly nagy aktivitással dolgoztunk a kezdetektől fogva, hogy amennyiben az eredményt nézzük, valójában nyolc-tíz és munkáját végeztük el hat év leforgása alatt. Hatalmas tempóban fejlődtünk és fejlődünk ma is, hogy ezt a táncszínházi léptékkel fiatalnak mondható társulatot felhelyezzük a magyar, valamint a nemzetközi tánc- és színházi élet palettájára. Külföldön is több nagy sikerű előadást tartottunk, és több helyen játszottunk Erdélyben és Csehországban.

Forrás: Székesfehérvári Balett Színház

Mi az, ami alapján kiválasztja a következő előadást, mi inspirálja az alkotómunkát?