Még mindig reménykdnek Maddie McCann szülei, hogy lányuk előkerül

Szinte nincs olyan hónap, hogy ne jelenne valami újdonság Maddie McCann eltűnésével kapcsolatban. A legtöbb azonban nem bizonyul igaznak, de a közvéleményt még mindig lázban tartja a tragédia.

Most újabb részletek derültek ki a 2007-ben Portugáliában rejtélyesen eltűnt kislány, Maddie McCann ügyével kapcsolatban. A szülők elismerték, hogy az évek során a rendkívüli események hatására összezavarodtak, már csak azért is, mert sok más eltűnt gyermek ügyét, illetve többek előkerülését is végigkövették az évek során - írja az Express nyomán a Ripost.

Állítják: soha nem adták fel a reményt,hogy lányuk előkerülhet.