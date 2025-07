Pamela Anderson: „Nem szeretek szexszimbólum lenni, a figyelem, amit kaptam, nem tetszett"

A Baywatch egykori sztárja szerint a szexszimbólum jelző egyáltalán nem szexi. Pamela Anderson csak jóval a sorozat után gondolt bele, hogy anyjukat túlszexualizált szerepben látni milyen hatással lehetett a gyerekeire.

Pamela Anderson: „Nem szeretek szexszimbólum lenni"

Pamela Anderson visszautasítja a „szexszimbólum” megnevezést

A már 58 éves Pamela Anderson – aki az utóbbi időben smink nélküli megjelenésével kelt inkább feltűnést – elhatárolódik attól a címkétől, amely évtizedeken át meghatározta nyilvános arculatát. A színésznő a How To Fail With Elizabeth Day című podcastban arról beszélt, az, hogy az 1990-es években folyton bombázóként emlegették, mély nyomot hagyott benne, és soha nem azonosult a szexszimbólum szerepével. „Nem szerettem szexszimbólum lenni és azt a figyelmet sem, ami ezzel járt. Szerintem ez a megnevezés nem túl szexi” – mondta Anderson, aki Baywatch sorozat CJ Parkereként, valamint az akkori férjével, Tommy Lee-vel készült szexvideója kapcsán vált világhírűvé. „Azt hiszem, mindannyian arra törekszünk, hogy szexik legyünk a párunk számra, de ez nem azt jelenti, hogy a világ számára is azok akarunk lenni” – idézi a Parade Andersont, aki a hírnév árnyoldalairól is beszélt, különösen a gyerekeire való hatásáról. „Sok mindenen keresztülmentem, de abba nem gondoltam bele, hogy a gyerekeimnek mit okozok azzal, hogy túlszexualizált szerepem volt” – nyilatkozta és kijelentette, ma már másképp csinálna.