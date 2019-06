Első gyermeküket várja Tóth Gabi énekesnő és Krausz Gábor séf. A pár mesélt a babavárás örömteli pillanatairól és arról is, hogy továbbra sem zárkóznak el az örökbefogadástól.

„Nagyon megijedtem, hogy minden rendben lesz-e a babával és velem, ugyanis volt egy komolyabb nőgyógyászati beavatkozásom az elmúlt években. Azonnal működni kezdtek az anyai ösztönök bennem, azon izgultam a legjobban, hogy egészséges legyen a baba” – mesélte a Család.hu-nak Tóth Gabi, aki első gyermekét várja vőlegényével, Krausz Gábor séffel.

Sokáig úgy tűnt, nem lehet saját gyermekük, az örökbefogadást is fontolóra vették. „Én még ettől a helyzettől függetlenül sem zárom ki az örökbefogadást, mert szerintem mindenkinek jár az életben a boldogság. Hosszabb távon a babától függetlenül is tervezzük, hogy örökbe fogadunk gyermeket. Nyilván tisztában vagyunk vele, hogy beilleszteni egy családképbe egy kívülről jövő kis embert nehéz, de nagyon jó példák vannak körülöttünk” – fogalmazott a leendő édesanya.

Az interjúból kiderült, Krausz Gábor korán elveszítette az édesanyját, és bár harmonikus a kapcsolata édesapjával és annak párjával, mégis hiányzott az anyafigura az életéből. Az apaság azonban új színt hozott az életébe.

„Neki egy beteljesülés ez az állapot. Nagyon korán elveszítette az édesanyját, és bármennyire is szeretik egymást az apukája új élettársával, azért az ő életében ez a hiány mindig megmaradt. Hatalmas erőt ad neki, hogy saját családot alapíthat, hogy a saját sorsát, a saját gyermekének a sorsát megváltoztathatja, és a múltat felülírhatja egy egységes, boldog családdal. Nagyon boldog ember lett, és igazi férfierőt hozott ki belőle ez a helyzet, persze a lehető legjobb értelemben. Azonnal bekapcsolt nála az 'apa-motor'. Rengeteget segít, figyel rám, kímél mindentől. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam ebben a helyzetben. Engem az elején a hormonok egy kicsit megijesztettek, ezért kicsit ingadoztam néha, de ő stabilan boldog és reális volt, ami nagyon sokat segített nekem is az első nehéz pillanatokat áthidalni. Én azt gondolom, bármilyen nehéz környezetből is jöjjön egy ember, ha megtalálja az igaz szerelmét, és vele családot tud alapítani, annál boldogabb dolog nincs az életben” – árulta el Tóth Gabi, aki hamarosan a Sztárban sztár leszek! zsűritagjaként lesz látható a képernyőn.