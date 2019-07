Egyre jobban kerekedik a várandós Tóth Gabi pocakja.

„Kerekedem én a világ közepén” – írta a fotóhoz az énekesnő, érzéseit pedig hashtagekkel hozta követői tudtára. #boldogvagyok #jólvagyok #csendbenvagyok #szeretvevagyok #kötődöm #szeretek #szeretlektiteket

Gabi április végén szintén a közösségi oldalon jelentette be, hogy gyereket vár. „Nem is tudom, hol kezdjem... Talán ott, hogy mostanában nem éreztem magam jól, mégis egy megmagyarázhatatlan nyugalom árasztotta el a lelkem, az a fajta nyugalom, amit egy nő csak akkor érez, amikor egy kicsi lélek kezd el fejlődni benne. Pár nappal azután, hogy Krausz Gábor eljegyzett, kiderült, hogy a rosszulléteket a várandósság okozza, így az émelygésből hatalmas boldogság lett.

Az elmúlt 15 évben abban a hitben éltem, hogy velem ez az Isteni csoda nem történhet meg, hiszen az orvosok nem kecsegtettek sok jóval, most mégis győzött a szeretet, kegyelmet kaptunk, imáimat meghallgatták.

Még nagyon kicsi a pocakomban a gyermekem, nagyon nehéz így beszélni erről, de úgy éreztem, meg kell előzzek minden rosszindulatot, pletykát, szóbeszédet, sajtómegjelenést. Szerettem volna, ha tőlem tudjátok meg, hogy egy picike élet cseperedik a szívem alatt. Most nyugalomra van szükségem. Vigyáznom kell magamra és a kicsire” – írta akkor többek között a posztjában.