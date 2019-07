Kulcsár Edina az anyaságról vallott. Elárulta, nem egy paramami, és arról is beszélt, hogy mivel nem elégedett.

Kulcsár Edina kilenc hónapja adott életet gyermekének, aki gondoskodik arról, hogy a szülők ne unatkozzanak. A modellnek egy szabad perce sincsen, de nem bánja, hiszen Medox óriási örömöt ad nekik, ráadásul segítségük is van.